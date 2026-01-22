50 años de 'Más allá', programa televisivo pionero del periodismo de misterio

El 22 de enero de 1976 Televisión Española estrenaba el programa Más allá, formato pionero del periodismo de misterio en el panorama audiovisual español. La 2 de TVE, con apenas 10 años de andadura y 4 horas de programación diaria, acogió el espacio creado, dirigido y presentado por el doctor en Psiquiatría Fernando Jiménez del Oso, y abrió la mente de millones de espectadores. Cada jueves por la noche, durante 30 minutos, los hogares españoles descubrían, de la mano de Jiménez del Oso, civilizaciones perdidas, mundos inexplorados y misterios insondables. Apariciones marianas, telepatía, profecías bíblicas, quiromancia, espiritismo... más de 200 episodios que abordaban un sinfín de enigmas sin resolver y que podemos rescatar hoy gracias al Archivo de RTVE.

1974 - Todo es posible en domingo Antes del estreno de Más allá, el doctor Jiménez del Oso colaboró con una pequeña sección dedicada a temas de misterio en el programa de variedades Todo es posible en domingo, dirigido por Pedro Amalio López. De esta colaboración, germen de Más allá, solo se conserva, lamentablemente, un archivo sonoro en el que Jiménez del Oso entrevista a Ramos Perera Molina, presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. 09.13 min Todo es posible en domingo - Psicofonías

1976 - Ovnis El primer episodio, estrenado el 22 de enero de 1976 a las 21:00, se dedicó a los objetos volantes no identificados. Con él, la ufología llegó a la pequeña pantalla. Durante los casi 6 años que el programa estuvo en antena, hasta 1981, los avistamientos de platillos volantes fueron un tema recurrente. Más allá Más allá - Ovni (I) Ver ahora

1977 - Psicofonías La parapsicología, en todas sus vertientes, fue otro de los temas recurrentes del programa. Jiménez del Oso recurría habitualmente a expertos, entre ellos el escritor y parapsicólogo Germán de Argumosa, para ayudarle a explicar fenómenos paranormales como las psicofonías. Más allá Más allá - Psicofonías (II) Ver ahora

1978 - Bélmez El doctor Jiménez del Oso recurre de nuevo a Germán de Argumosa para analizar uno de los mayores misterios de la historia de España: las caras de Bélmez. La aparición de estas manchas con forma de rostro humano en el suelo de una casa del pueblo de Bélmez de la Moraleda (Jaén) serían motivo de investigaciones y especulaciones durante años. Más allá Más allá - Bélmez (II) Ver ahora

1978 - La chica fantasma Un adelantado a su tiempo, Jiménez del Oso intentó analizar en profundidad los avistamientos de "la chica de la curva" o "la autoestopista fantasma", muchos años antes de que el término "leyenda urbana" formase parte del vocabulario de los telespectadores. Más allá Más allá - La chica fantasma Ver ahora

1978 - Ovnis en España Durante una serie de 6 episodios dedicados a estudiar el fenómeno OVNI, Jiménez del Oso y J.J. Benítez recorrieron la geografía española en busca de testigos de avistamientos y fenómenos inexplicables, recogiendo testimonios de decenas de personas. Más allá Más allá - Ovnis en España (Programa 1) Ver ahora

1979 - Perú El equipo de Más allá viajó hasta Perú para investigar las enigmáticas las líneas de Nazca y el misterio de las piedras de Ica. En palabras de Jiménez del Oso: "Nunca vio el hombre paisaje tan extraño como el que ofrecen estas llanuras peruanas. Allí, abierto al cielo desde hace muchos siglos, se extienden, a lo largo de kilómetros, unas líneas sin sentido, unos dibujos sin finalidad aparente, que solo pueden contemplarse desde el cielo". Más allá Más allá - Nazca (I) Ver ahora

1980 - México Un año después, un viaje a México se materializó en una serie de episodios dedicados a las culturas precolombinas. La voz hipnótica de Jiménez del Oso guió a los espectadores en una expedición a Chichén Itzá, Teotihuacán, el Templo Mayor o las ruinas de Palenque. Más allá Más allá - México (I) Ver ahora

1981- Después de la muerte ¿Qué hay después de la muerte? Jiménez del Oso plantea la eterna pregunta y no escatima esfuerzos buscando la respuesta. A través del estudio de civilizaciones antiguas, sesiones de hipnosis regresiva y, sobre todo, testimonios de experiencias cercanas a la muerte, permite a los espectadores reflexionar sobre la reencarnación, la existencia del alma y la posibilidad de vida después de la muerte. Más allá Más allá - Después de la muerte Ver ahora