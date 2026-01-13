La serie 'España, historia inmediata' (1984), ya en RTVE Play Archivo

TVE emitió en 1984 la serie documental España, historia inmediata, que en 23 capítulos analiza la historia de España desde la Guerra Civil hasta 1948, año en que se vislumbra el fin del aislamiento internacional al que estaba sometido el régimen franquista. Se ofrecen tres puntos de vista: el de los testigos o protagonistas de los hechos (no siempre conocidos, que evocan su memoria personal), la versión oficial del franquismo (extraída de materiales de archivo, especialmente de NO-DO) y la visión del propio programa, que intenta objetivar los hechos a partir de síntesis documentales filmadas y estimaciones históricas de especialistas. Cada episodio es presentado por una persona que vivió los acontecimientos que se narran, realizando la función de conductor del relato.

En el plantel de historiadores que asesoraron a la serie figuran nombres como los de Rafael Abella, José Andrés Gallego, Manuel Andújar, José María de Areilza, Julián Cortés Cabanillas, Fernando Claudín, Antonio Elorza, Juan Pablo Fusi, Paul Preston o Ramón Salas Larrazábal.

España, historia inmediata se estrenó el 8 de enero de 1984 con su primer capítulo, "Un país atrasado y débil", en el que se analiza la historia económica de España en el periodo comprendido entre el final de la Guerra de la Independencia y el comienzo de la Guerra Civil. Puedes disfrutar de esta serie cuando quieras en RTVE Play Archivo.