La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE inaugura el año con dos conciertos homenaje a Falla, en Canarias

La Orquesta y Coro RTVE inaugura el Festival Internacional de Música de Canarias 2026 con sendos conciertos en Gran Canaria y Tenerife en los que se interpretarán La vida breve y Noches en los jardines de España, dos de las obras más conocidas del genial compositor. Los conciertos tendrán lugar el 8 de enero en el Auditorio Alfredo Kraus de Gran Canaria y el 9 de enero en el Auditorio Adán Martín de Tenerife, en ambos casos, a las 19:30, hora insular.

Noches en los jardines de España es la primera gran obra española para piano y orquesta. La partitura está dividida en tres movimientos que evocan diferentes jardines españoles: El Generalife, Danza lejana y En los jardines de la Sierra de Córdoba.

La vida breve es una ópera en dos actos que se estrenó en 1913 en Francia y que representa a la España típica y tópica que también mostró Mérimée en su ópera Carmen. No se suele representar como ópera y es más frecuente escuchar su versión en concierto. Está considerada la primera obra de madurez de Manuel de Falla y en ella se empiezan a vislumbrar las características propias de su composición, que desarrollaría más adelante.

La Orquesta y Coro RTVE es una de las agrupaciones más veteranas y prestigiosas de la radio y la televisión europeas. Desde sus inicios, ha tenido una doble misión: ofrecer una programación que busca la excelencia y servir como plataforma de difusión para la música española a través de Radio Clásica y La 2 de Televisión Española.