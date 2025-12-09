La serie 'Cuentos imposibles' (1984), ya en RTVE Play Archivo

TVE emitió en 1984 Cuentos imposibles, una serie de ficción compuesta de seis episodios independientes con la característica común de tratar situaciones insospechadas e improbables. Con guion y dirección de Jaime de Armiñán, y música de Vainica Doble, la acción tiene lugar en el presente de la serie (mediados de los años 80); salvo en dos episodios, "Nuevo amanecer" y "Hostal Valladolid", ambientados respectivamente en los años 40 y 60 del siglo pasado.

El plantel de actores era de lujo, con nombres como los de Álvaro de Luna, Amparo Baró, Agustín González, María Luisa Ponte, Manuel Galiana, María Luisa San José, Francisco Rabal o Carme Elías. El rodaje se llevó a cabo en diversos escenarios naturales de las ciudades de Madrid, León y Sevilla, así como en la isla de Ibiza. Tanto le gustó al director el último episodio, llamado "Juncal" (con Rabal haciendo de viejo torero retirado), que años más tarde rodaría la conocida serie del mismo nombre.

Cuentos imposibles se estrenó el 2 de octubre de 1984 con una primera historia titulada "Ingrid Bloom": un padre de familia entra por casualidad en un cine porno y gana un premio consistente en un fin de semana en Ibiza con la protagonista de la película... Puedes disfrutar de esta serie cuando quieras en RTVE Play Archivo.