El programa 'El tren' (1982/83), ya en RTVE Play Archivo

El tren fue un programa emitido por TVE entre 1982 y 1983 en el que se recorren algunas de las líneas ferroviarias más importantes de España. Pretendía acercar a los espectadores el paisaje, la historia y las tradiciones populares de las pueblos y capitales de provincia por las que pasaban los trenes de RENFE. Incluía actuaciones humorísticas y musicales, así como entrevistas. Presentado por el actor Pepe Sancho, su director fue José Joaquín Marroquí. Por desgracia, no se conserva uno de sus capítulos: el dedicado a Alicante. Por ello hemos decidido publicar el material en bruto que se conserva en el Archivo de ese programa.

El tren se estrenó en TVE el 14 de noviembre de 1982 con un programa de presentación que arrancaba en la estación madrileña de Chamartín. Puedes disfrutar del programa cuando quieras en RTVE Play Archivo.