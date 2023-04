'Sexband' és el nou programa de RTVE Catalunya dedicat al sexe. Presentat per La Terremoto de Alcorcón, s'emet els diumenges a La 2.

El programa 'Sexband', presentat per La Terremoto de Alcorcón, ens proposa aquesta setmana parlar de sexe a les xarxes. Els temps canvien i la manera actual de lligar i conèixer gent, ja no té res a veure a com es feia abans. Les xarxes socials juguen un paper fonamental en les relacions socials, i també sexuals.

Actualment, fem servir les xarxes per buscar sexe, parella i també per exhibir-nos. Per això plantegem: som realment la persona que mostrem? En aquest capítol de 'Sexband' coneixerem l’Iris, usuària d’una coneguda plataforma on ens explicarà com es guanya la vida fent vídeos exclusius per als seus seguidors.

Marta Galobardes ha conegut a la seva parella a les xarxes RTVE CATALUNYA

La Terremoto de Alcorcón exposarà també les dues cares d’una mateixa moneda: la Marta Galobardes, que va començar a conèixer gent a través de webs de cites amb 16 anys i ara, 9 anys després, ha conegut a la seva parella i està encantada. I d'altra banda, la Irene Eva, que defensa la manera tradicional de lligar i relacionar-se: el cara a cara.

A la Irene Eva li agrada més el cara a cara RTVE CATALUNYA

Al videopodcast setmanal ens acompanyarà la Carla Flila, tiktoker amb més de 3 milions de seguidors.