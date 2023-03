'Sexe i compromís', aquesta setmana a 'Sexband'

'Sexband' és el nou programa de RTVE Catalunya dedicat al sexe. Presentat per La Terremoto de Alcorcón, s'emet els diumenges a La 2.

El programa 'Sexband', presentat per La Terremoto de Alcorcón, s’endinsa aquesta setmana en els compromisos de parella. I és que a l’hora de mantenir relacions sexuals consentides, hi ha tants pactes i acords com persones. Per aquest motiu, el programa es dedicarà a parlar dels diferents graus de compromís en la monogàmia, les parelles obertes o el poliamor.

La Liliana, l'Angie i el Brian tenen una relació molt especial RTVE CATALUNYA

La Terremoto anirà fins a Vic per conèixer la Liliana, l'Angie i el Brian, una triella molt ben avinguda que es van casar aquest passat mes d'agost per consolidar, encara més, i de forma pública, el seu compromís a tres bandes. No és un matrimoni legal, però per a ells és molt significatiu.

A l'Anna no li agraden els compromisos RTVE CATALUNYA

D'altra banda, coneixerem l'Anna Mestres, una professora d'educació física i mare de dues noies, que s'ha adonat que no vol compromisos. Vol viure la seva vida emocional i sexual sense lligar-se a ningú.

Com a convidada del videopòdcast de 'Sexband' ens visitarà l'actriu i escriptora, Leticia Dolera.