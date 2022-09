Da miedo hablar del suicidio, pero hacerlo puede ayudar a salvar vidas. RTVE se atreve a abordar este asunto en una campaña para visibilizar un gran problema que cada 40 segundos lleva a la muerte a una persona. Tres personas famosas que han vivido de cerca conductas o actos suicidas, propios o de un familiar, tienen el arrojo de dar la cara: Edurne Pasaban, alpinista que coronó 14 ochomiles; Javi Martín, actor y presentador, y Lola Fernández-Ochoa, presidenta de la Fundación Blanca y hermana de Blanca Fernández-Ochoa. Su mensaje es claro: lo importante es pedir ayuda porque de esta situación también se puede salir.

La alpinista y empresaria Edurne Pasaban y el actor Javi Martín recuerdan que enfermedades mentales “pueden sucederle a cualquiera en cualquier momento de su vida”. Lola Fernández-Ochoa, cuya hermana acabó con su vida, insiste en la importancia de hablar y, si es necesario, de hacer esa llamada “que puede evitar mucho dolor y sufrimiento”. El teléfono 024 es la línea de atención a la conducta suicida, promovida por el Ministerio de Sanidad, que se difunde en la campaña, y que es gratuita, confidencial y abierta las 24 horas del día para aquellas personas enfermas, familiares o allegados que necesiten ayuda.

“Yo, también”

La prevención del suicidio se complementa con una campaña genérica de salud mental que se lanzará la próxima semana y que viene a decir: “Yo, también”. Yo también he pasado por una depresión, crisis de ansiedad, angustia, etc., y lo he superado. Numerosos rostros conocidos prestan su testimonio a favor de derribar los prejuicios en torno a los problemas mentales. Cantantes como Nuria Fergó, Rayden, Nerea Rodríguez, Angy Fernández y Chica Sobresalto; el actor Raúl Fernández de Pablo; el triple medallista olímpico Gervasio Deferr; el ex deportista y presentador Pedro García Aguado; la periodista Andrea Menéndez Faya; los podcasters y periodistas Enrique Aparicio y Beatriz Cepeda, y la influencer Mari Snake animan a visibilizar lo que nos pasa, a acudir a un especialista y a hacer terapia si es necesario. El mensaje de todas estas personas es: “No estás solo o sola”.

Con estos spots, RTVE se suma al Día Mundial para la Prevención del Suicidio (10 de septiembre) y al Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre) en una campaña que durará desde el 9 de septiembre hasta el 15 de octubre.