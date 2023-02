La sala Clara Campoamor del Senado ha acogido este lunes la presentación del II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de RTVE (2022-2026), firmado el pasado 30 de marzo entre la Dirección de RTVE y los sindicatos UGT y SI. La jornada celebrada en la Cámara Alta ha analizado las claves de este acuerdo y los retos de RTVE y la sociedad en materia de igualdad, con representantes de la Corporación, sindicatos, medios de comunicación y otros agentes políticos y sociales.

El presidente del Senado, Ander Gil, y la directora corporativa de RTVE, Marta Torralvo, han inaugurado la jornada, que ha presentado María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE. La clausura ha corrido a cargo de Concepción Cascajosa, presidenta del Observatorio de Igualdad de RTVE y miembro del Consejo de Administración de la Corporación.

Paloma Zamorano, M Boix y Alfonso Morales en la primera mesa redonda

Como punto de partida de la jornada, Gil ha planteado la pregunta: "¿Qué espera la ciudadanía de nosotros? Que seamos ejemplares". En ese sentido, considera que "una empresa pública debe cumplir un papel de pedagogía y prevenir las brechas sociales, también en igualdad" y "RTVE es un lugar privilegiado desde el que impulsar ese mensaje".

En cuanto al II Plan de Igualdad de RTVE, ha destacado que "habéis cambiado como empresa, pero también en contenidos, y estáis sabiendo escuchar a la sociedad y avanzar en igualdad real". Y ha resumido cuatro de sus grandes ejes: "No a la infrarrepresentación femenina; no a las brechas; no al acoso; y no a la violencia de género".

"El compromiso de RTVE con la igualdad no es nuevo. Está en nuestro ADN y ahora sale reforzado", ha dicho Torralvo. Ha repasado los avances en materia de igualdad que ha dado la Corporación desde las primeras negociaciones de un plan de igualdad en 2009 hasta ahora, y ha coincidido con el presidente del Senado en que "RTVE, como medio de comunicación público, tiene que aplicar la igualdad en sus procesos internos y en sus contenidos".

Concepción Cascajosa

Tras repasar los retos y objetivos del II Plan de Igualdad, ha subrayado que "el firme compromiso de RTVE con la igualdad está más vivo que nunca, empezando por el Consejo de Administración, con un presidente involucrado y de forma transversal en toda la empresa".

En la clausura, Concepción Cascajosa ha recordado que “hemos venido a celebrar, pero también a rendir cuentas” y ha reiterado la doble responsabilidad de RTVE “hacia dentro y hacia fuera”: “Nuestro negocio es hacer contenido en radio, televisión y medios digitales y debemos ser líderes en políticas de igualdad internamente pero también a la hora de crear contenido que permita reducir la desigualdad presente en la sociedad”.

Mesa redonda 1: Compromiso global de la Corporación con la igualdad. Un trabajo de evaluación y diálogo La primera mesa redonda ha contado con la participación de Alfonso Morales, secretario general de RTVE, y Montserrat Boix, miembro de la Comisión Negociadora del II Plan de Igualdad por UGT. Ha sido moderada por Paloma Zamorano, editora de Igualdad de RNE. "El II Plan de Igualdad refleja el compromiso claro y contundente para convertir a RTVE en una referencia en políticas de igualdad" ha expresado Morales. Ha detallado los próximos hitos que afectarán a la Corporación, como "una nueva a oferta de empleo público para renovar perfiles profesionales, una nueva programación, un nuevo mandato marco..., donde hay que demostrar que otro servicio público es posible, también en materia de igualdad". Por su parte, Boix ha insistido en la necesidad de "implicar a toda la plantilla, trasladar el mensaje a la sociedad y encontrar los mecanismos para llevarlo adelante". En cuanto a la aplicación práctica del plan, ha reiterado la necesidad de no quedarse sólo en el "paquete de Recursos Humanos" sino centrarse en los contenidos.

Mesa redonda 2: Los planes de igualdad en los medios de comunicación en España. Actualidad y retos En la segunda mesa redonda han debatido Carmen Amores, directora general de Castilla-La Mancha Media; Marian Parra, jefa de Igualdad y Calidad de EiTB; Emelina Fernández, doctora en Ciencias de la Comunicación y expresidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía; María Jesús Ortiz, del Consejo Asesor de RTVE. La periodista de RTVE experta en igualdad Guadalupe Megías se ha hecho cargo de la moderación.

Mesa redonda 3: La perspectiva de las organizaciones de mujeres. Lo que espera la sociedad civil de los medios públicos Han participado Marisa Soleto, de la Fundación Mujeres; Carmen Quintanilla, presidenta de AFAMMER; Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas; Ana Martínez, de CIMA; y Ana Bujaldón, presidenta de FEDEPE, en un debate que ha moderado Patricia Costa, del programa ‘Tolerancia cero’ de Radio 5.