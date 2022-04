El grupo Zorongo, con Flamenco Fusión, este viernes en Las noches del Monumental

‘Flamenco Fusión’ es el nombre del espectáculo de este viernes del grupo navarro Zorongo que integra composiciones propias y piezas que muestran su acercamiento a la música medieval y de las Tres culturas, además de un homenaje flamenco al violinista Pablo Sarasate. El concierto lo grabará RTVE para emitirlo el 29 de abril.

El viernes 8 de abril a las 22:00 llega a Las noches del Monumental el grupo navarro Zorongo con el espectáculo ‘Flamenco Fusión’. Los músicos de Zorongo proceden de mundos musicales diversos (clásico, flamenco, jazz, lírica…) creando, al unirse, una música flamenca de cámara que, partiendo del conocimiento del género flamenco, se enriquece con múltiples influencias. En palabras del poeta y flamencólogo Félix Grande al referirse a Zorongo: “una música con compromiso”.

Zorongo lleva más de 20 años de trayectoria realizando Flamenco Fusión, o como ellos mismos denominan “un flamenco al encuentro de otras músicas”. Con 4 CDs y 2 DVDs en directo en su haber, su música incluye composiciones propias. Sus espectáculos siempre son garantía de calidad artística y de disfrute para el público.

Participarán las cantantes Paula Cabodevilla (profesora del Coro RTVE) y María Echeverría, Edurne Aizpún (arpa y piano), Urko Ocaña (guitarra y oúd andalusí), Ekhi Ocaña (flauta y piano), J.L. Gómez ‘Koki’ (Saxo tenor, saxo soprano y pandero), Antonio Garde (bajo eléctrico) e Iñaki Vázquez ‘Lero’ (Cajón y percusión)

Interpretarán los siguientes temas: ‘Zorongo’, ‘Azahar al alba’, ‘Luminoso vergel’, ‘Let me see in your eyes’, ‘Soledad sonora’, ‘El jardin de Yayyan’, ‘La campana de la vela’, ‘La galana y el mar’, ‘Amors me fait conmencier-Ja nues hons pris’, ‘Ileileré’, ‘Romanza andaluza’ y ‘Zapateado’.