bioclassics, con Sheila Blanco y la Orquesta Sinfónica RTVE

La cantante, compositora y comunicadora salmantina Sheila Blanco presenta junto a la Orquesta Sinfónica RTVE dirigida por Carlos Garcés el espectáculo #bioclassics. Se trata de un formato en el Sheila Blanco canta las melodías de las obras más populares de la música clásica con una letra que ella escribe para resumir la vida y obra de los compositores que interpreta.

Siguiendo el formato #bioclassics que se ha convertido en viral en las redes sociales, Sheila Blanco y la Orquesta Sinfónica RTVE, bajo la batuta del maestro Carlos Garcés, interpretarán en este concierto extraordinario las siguientes obras: Obertura de la ópera ‘Las bodas de Figaro’, de Wolfgang Amadeus Mozart; Alla Hornpipe de la Suite n.2 de la Música acuática de Georg Friedrich Haendel; Serenata n.4 en Re menor, de Franz Schubert; Fragmento del Bolero, de Maurice Ravel; El vals voces de primavera, de Johann Strauss II; El verano y la primavera, de Las cuatro estaciones, de Antonio Vivaldi; Fragmento de la Cabalgata de las Walkirias, de ‘La Walkiria’, de Richard Wagner; Danza rusa de 'El Cascanueces’, de Piotr Ilich Tchaikovsky; Danza bohemia, de la suite n. 2 de Carmen, de Georges Bizet; Primer movimiento de la Sinfonía n. 5 de Ludwig van Beethoven; Badineire de la Suite para orquesta n.2 de Johann Sebastian Bach; y la Danza húngara n.5 de Johannes Brahms.



Sheila Blanco



Sheila nace en Salamanca donde estudia piano clásico y bel canto en el conservatorio profesional. Se licencia en Comunicación Audiovisual en la Universidad Pontifica y tras finalizar sus estudios se traslada a Madrid.

Durante unos años combina su trabajo como periodista en radio y tv con la música hasta que en 2009 decide aparcar los medios y volcarse de lleno en cantar, tocar y componer mientras continúa estudiando formándose a nivel musical y escénico. Conoce a la banda argentina Toch, con quienes empieza a tocar en el circuito de salas madrileñas ganando el premio a mejor banda novel de la Sala El Juglar y junto a ellos arregla y graba su primer disco de estudio: Sheila Down, proyecto autoeditado que fusiona pop, rock, folk y jazz, influencias muy presentes en la trayectoria de Sheila. Estudia expresión corporal con Arnold Taraborrelli, se interesa por diferentes técnicas vocales modernas como el speech level singing y el voice craft y cursa el postgrado de Especialización y rehabilitación de la voz profesional hablada y cantada en la Universidad de Alcalá de Henares.

En 2010 se convierte en la vocalista del quinteto de jazz&blues Larry Martin Band junto al propio Larry Martin, Richie Ferrer, Enrique García y Domingo Sánchez. Con ellos canta en festivales y salas míticas de jazz y durante su andadura graban Everything must change, último trabajo de estudio del mítico baterista madrileño antes de su fallecimiento en 2013. Posteriormente, la formación se convierte en Speak Jazzy, junto a dos nuevos fichajes, el baterista Antonio Calero y el pianista Miguel Ángel López y graban A song for you, un disco homenaje al desaparecido Larry Martin. Son años de inmersión total en el jazz para Sheila y los conjuga con su labor como docente, conformando su propia metodología en técnica vocal moderna y asesorando tanto a profesionales del cine, del teatro o de la música como a personas aficionadas al canto.

Otro de los proyectos de los que Sheila forma parte desde sus años en Salamanca es Duette, un dúo formado junto al pianista Pablo Ruiz, que nace dentro del espectáculo de variedades Gran Café Teatro de La Vega y con el que, tras grabar un disco homónimo para el Museo Casa Lis, aún sigue ofreciendo recitales.

Ha colaborado y grabado con la banda Patáx, con Natural Funk, así como con otros artistas como Javi Montes, Joe Eceiza, Jorge Marazu, Toni Brunet, Paco Ortega, Rebeca Jiménez, Pastora Soler, Raphael, Rebeca Rods, Alejandro Sanz, Rosa López, Ivanga Blue, Dani Diges, Mauri Sanchis, Eduardo Laguillo o Pedro Ruy Blas y ha pertenecido al coro Black Light Gospel Choir y a la compañía de teatro infantil Sin Fin.

En 2016 se convierte en una de las mentoras del programa de televisión A capela (Movistar Plus) y colabora en el programa de radio Anda ya! (Los 40). Sheila actualmente prepara la grabación del disco de su proyecto poético-musical Cantando a las poetas del 27 en el que, cantando y tocando el piano, ha musicalizando los poemas de un puñado de poetas mujeres de esta generación literaria. A su vez es la vocalista del trío de jazz Puro Gershwin con el que ha publicado un disco homónimo junto al pianista Federico Lechner y a los guitarristas Chema Saiz, Israel Sandoval y Marcos Collado y es la vocalista de la Mad Sax Big Band. Asimismo colabora en La Voz Kids (Antena 3) como vocal coach desde la primera edición y en los programas de radio La Ventana con Carles Francino y Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal de Cadena Ser.