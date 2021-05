José Manuel Pérez Tornero, en su primera comparecencia parlamentaria tras los nombramientos de su cúpula directiva, ha reconocido que el adelanto del prime time que adoptó TVE a finales de marzo de 2020 no ha influido apenas en los cambios de hábitos de los espectadores y ha perjudicado a los datos de audiencia de la cadena. “El problema es muy complejo. La mayoría de los espectadores no se van a la cama, se van a otras cadenas. No hemos conseguido el propósito de cambiar la vida de los españoles”. Ha añadido que se está estudiando conjugar experiencias diferentes. “A partir de octubre tendremos una plataforma que permitirá tener estrategia combinada de ofertas diferentes del mismo programa”, ha indicado.

Modelo de financiación para RTVE También ha anunciado que la auditoría sobre las cuentas de 2020 estará lista la próxima semana y se presentará al Consejo de Administración para dar cuenta de la situación económica de la empresa. Por lo que se refiere al déficit, ha señalado que estará en torno a 31 millones de euros y la deuda “en torno a 120 millones”. Sobre el modelo de financiación de RTVE y una posible vuelta a la publicidad, Pérez Tornero ha manifestado que la modificación del sistema no le corresponde a RTVE, “es una cuestión del Parlamento” y ha destacado que la Corporación necesita “un sistema previsible, fiable y que garantice que podamos cumplir la misión que se nos atribuye”. “Hablar de publicidad no creo que pueda garantizar la sostenibilidad y probablemente haya que permitir que RTVE tenga otros beneficios comerciales en el futuro. Sería importante un sistema transparente, fiable e incentivador, un tema que está en discusión y que debe formar parte de la agenda del parlamento en los próximos meses”, ha detallado.

Interinos En otro orden de cosas, ha mostrado una posición muy decidida por acabar con la interinidad en RTVE y ha dicho que la clave para acabar la temporalidad son las oposiciones. Ha explicado que antes de fin de año se esperan sacar a concurso 343 plazas. Se valorará como mérito la experiencia laboral en RTVE y se calcula que pueden presentarse entre 12 y 13 mil candidatos, ha explicado. “Estamos haciendo esfuerzos para asegurar que la interinidad se la estrictamente necesaria”, ha añadido.

Comentarios machistas Se ha referido a lo largo de su comparecencia en varias ocasiones a los comentarios machistas vertidos en recientes retransmisiones de TVE y ha destacado el compromiso firme con la igualdad de RTVE, aunque ha dicho que “hay que hacer más”. “Me comprometo a presentar un plan concreto de aplicación interna”, ha dicho. También ha explicado que se va a reforzar el Observatorio de la Igualdad para que establezca un sistema para que lo sucedido “no sea posible y sea inconcebible”.

‘Las cosas claras’ Respecto a ‘Las cosas claras’, ha explicado que el contrato del programa termina el 30 de junio y existe la posibilidad de mantenerlo hasta los Juegos Olímpicos (23 de julio) o hacer otro nuevo para ese corto periodo. “La propuesta de la dirección de TVE es continuarlo con otro formato. Será debatido y decidido el 1 de junio en el Consejo de Administración”, ha explicado.

Candidatura al Consejo Ejecutivo de la UER Pérez Tornero ha apostado por tener más presencia internacional, “algo absolutamente necesario”. Ha anunciado su candidatura al Consejo Ejecutivo de la UER. “Cuento con el apoyo de los grandes países. Probablemente en julio RTVE este en la ejecutiva de la UER, con participación activa en Europa”, ha dicho. Ha anunciado una cumbre hispano alemana del audiovisual público este año y otras similares con Francia y México; y también se va a trabajar en una cumbre audiovisual con Marruecos. Además, se va a estudiar un proyecto de canal de noticias para Iberoamérica producido por RTVE