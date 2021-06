Jenaro Castro Muiña

Nascut a Lugo el 1961, és llicenciat en periodisme per la UCM. Ha treballat a la Cadena SER i la COPE, i des de fa trenta anys és a TVE, on ha editat i presentat el Telediario en totes les seves franges, així com avançaments i especials informatius.

Va dirigir i presentar Semanal 24 horas entre el 2004 i el 2012 a Canal 24 Horas. Del 2012-2018 va ser director de programes informatius no diaris de TVE, així com director i presentador de Informe Semanal. Ha rebut el Premi Periodisme d'Andalusia, un Premi Ondas i el Premi Puro Cora de Periodisme.

Quan era editor del TD-2, l'any 2000 el Telediario va rebre el Premi Iris de l'Acadèmia i, mentre treballava a Informe Semanal, el programa va ser Premi Iris de l'Acadèmia el 2012. Compta amb tres Antenes d'Or i va ser finalista al Festival de TV de Nova York (2017).