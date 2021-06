Els compromisos de RTVE amb la qualitat, la innovació i el servei públic són la referència que emmarca la nostra tasca en el camp de la tecnologia de producció i distribució de continguts, així com amb les tecnologies dels sistemes d'informació. Aquest compromís està lligat amb l'eficiència en tots els seus àmbits i amb l'optimització dels recursos econòmics, humans i energètics.

La corporació desenvolupa projectes d’envergadura perquè aposta per la innovació i el desenvolupament de noves tecnologies per millorar la seva oferta de productes i serveis als ciutadans: la digitalització de fons documental de RTVE, la participació en activitats i investigacions d'R+D+I amb organismes internacionals, la recerca de nous formats transmèdia, la realització de produccions audiovisuals en ultra alta definició o la integració de la realitat virtual com a part d'universos narratius a, per exemple, el El Ministerio de Tiempo, que situen RTVE a l’avantguarda de la innovació mundial.

El desenvolupament tecnològic, unit a la implantació de nous formats i eines innovadores, formen un dels pilars del desenvolupament de tot l'entorn digital de RTVE en els canals de televisió i de ràdio de projectes molt diversos i pioners com Radio 3 Extra, el Botón Rojo, +TVE, +24 i + TDP (noves formes de veure i compartir televisió); l'ús de la multipantalla en els grans esdeveniments a través de la web; la producció en ràdio amb so d'alta qualitat (HQ) o la producció televisiva en ultra alta definició (4K).

Les línies d'actuació en què treballa la Corporació RTVE són les següents:

Innovació per fer realitat el futur tecnològic



Les diferents pantalles de RTVE innoven per desenvolupar nous productes tecnològics que ofereixin noves experiències als espectadors. Les aplicacions Botón Rojo, +TVE, +24 i + TDP o els continguts transmèdia neixen per satisfer les noves necessitats de consum dels espectadors. L'aposta de RTVE per produir continguts en ultra alta definició representa la seva adaptació a les noves tècniques per generar continguts i modernitzar les seves tècniques de producció i distribució. RTVE compta amb un laboratori d'innovació audiovisual i participa de manera activa en el si d'organismes internacionals com la UER (Unió Europea de Radiodifusió) per incorporar les noves tendències del sector audiovisual.

La digitalització del fons documental



El fons documental de RTVE conté gran part de la història recent de país. Tant la seva conservació com la seva accessibilitat per al públic són objectius prioritaris per a la corporació perquè aquests arxius són la prova fefaent del valor històric de RTVE. La digitalització dels continguts n'ha facilitat la difusió a través de les diferents pantalles de RTVE, i per tant, que els espectadors puguin tenir accés a aquests continguts que són part de la història recent d'Espanya.

Innovació en la gestió dels nostres recursos



La Corporació RTVE treballa per aconseguir més eficiència i optimització dels seus recursos econòmics, energètics i humans. La incorporació de noves tecnologies i equips tècnics contribueix a reduir els costos energètics i accelerar els processos de producció. A més, RTVE és una empresa compromesa amb la responsabilitat social corporativa, que compta amb instal·lacions i tecnologies respectuoses amb el medi ambient.