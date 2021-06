Guies d'actuació

Estatut de la Informació

Desenvolupa els drets i deures dels professionals de la informació audiovisual de la Corporació RTVE, en l'exercici de les funcions d'obtenció, elaboració i difusió de la informació, amb l'objectiu de vetllar per la seva independència, així com per l'objectivitat i veracitat dels continguts informatius. Així mateix, articula els consells d'informatius com a òrgans de participació destinats a garantir el control intern i la protecció dels professionals de la informació audiovisual de la corporació.

Manual d'estil S’inspira en les normes de la corporació, encaminades a garantir el compliment de la funció de servei públic. Les seves normes s’apliquen a la televisió, ràdio i web, amb la finalitat de conferir un estil propi als seus continguts informatius o d’entreteniment. Pretén garantir el màxim rigor informatiu, independència, pluralitat i atenció als interessos de la societat. Considera primordial donar un tractament adequat a assumptes socials especialment sensibles, com la violència de gènere, la immigració, o catàstrofes o notícies en què estan implicats menors.

Codi d'Autoregulació El codi afecta els continguts audiovisuals, connexos, interactius i d'informació en línia i reafirma el compromís de servei públic. Contempla els infants i els adolescents des d'un punt de vista doble: el menor davant els continguts que s'emeten i el tractament que rep el menor en aquests mateixos continguts. incrementa les franges de protecció establertes en la Llei general de la comunicació audiovisual.

Principis Bàsics de la Programació Aquest document, aprovat pel Consell d'Administració de RTVE el 2007, apunta que la televisió i la ràdio públiques de titularitat estatal han de constituir un esperó i un estímul per a una producció audiovisual creativa, intel·ligent i moderna, en defensa dels valors socials assumits per tots. La Corporació RTVE es compromet que la selecció dels continguts dels seus mitjans s'atingui a criteris de qualitat, d'interès general i de servei públic. Assenyala que la funció de servei públic no radica tant en els gèneres seleccionats com en el seu contingut i tractament. Els diferents gèneres i formats poden tenir cabuda en una ràdio i televisió públiques en nom de la varietat de la seva programació.