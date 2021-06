Una empresa pública i independent

La Corporació Radiotelevisió Espanyola (RTVE) és una societat mercantil estatal amb especial autonomia amb la missió d'oferir i garantir el servei públic de ràdio i televisió de titularitat de l'Estat. Està configurada com a societat anònima i el seu capital social és de titularitat íntegrament estatal. RTVE és per llei independent de qualsevol govern, partit o empresa. Només ret comptes davant parlament espanyol. La seva gestió correspon a un Consell d'Administració integrat per nou membres elegits per les Corts.

L'administració i govern de la Corporació RTVE corresponen a un Consell d’Administració que porta a terme les seves funcions executives a través del seu president, qui, a més, presideix la corporació. D'acord amb la Llei 5/2017, de 29 de setembre, que modifica la Llei 17/2006, el consell ha d'estar format per deu membres elegits per les Corts Generals, a raó de sis pel Congrés dels Diputats i quatre pel Senat. L'elecció requereix una majoria de dos terços de la Cambra corresponent, o majoria absoluta més el suport de la meitat dels grups del parlament espanyol, si no s'aconseguissin els dos terços requerits en la primera votació.

La Corporació RTVE va iniciar les seves activitats el dia 1 de gener del 2007. Aquest mateix dia, l'Ens Públic RTVE, del qual deriva, i les societats TVE, SA, i RNE, SA, que fins a aquest moment portaven a terme la mateixa funció de servei públic de ràdio i televisió, van entrar en estat de dissolució-liquidació, segons estableix la disposició transitòria cinquena de la Llei 17/2006 de la ràdio i la televisió de titularitat estatal.

Per tal que la Corporació RTVE pogués iniciar la seva activitat, l'Ens Públic RTVE va aportar els seus actius i passius i els de les seves societats prestatàries del servei públic a la Corporació RTVE, cosa que va donar lloc a una ampliació de capital de la pròpia corporació de 1.510 milions d'euros, 302 milions dels quals corresponien a accions, que va ser subscrita íntegrament per l’Ens RTVE. Com a conseqüència d’aquesta ampliació, l'ens va passar a ser l'accionista majoritari de la corporació, amb un 99,9 % del capital social. Amb l'entrada en liquidació de l'Ens Públic RTVE, va començar la fase d'alienació i extinció dels béns, drets i obligacions que n'integraven el patrimoni.

El Consell de Ministres del 9 de març del 2007 va autoritzar la SEPI a comprar la totalitat de les accions de la corporació a l'Ens Públic RTVE, en liquidació.