El short se ha convertido en la prenda más codiciada de todas las temporadas. De las pasarelas a la calle, las celebrities visten pantalones cortos, y también los vemos en las calles. Los minishort se han convertido en una prenda cool y chic sin dejar de ser una pieza cómoda, sencilla y favorecedora.

Camiseta corta de Asos, creepers de ante negro con puntera redonda de Wulfrum de Underground, anillo 69 de Reggy Desing, short con tachuelas de Hearts & Bows, colgantes de cruces de Mango, chaqueta de Diesel y medias de liga de House Of Holland For Pretty Polly.

Short para la playa o la piscina

Dependiendo del momento, los short vaqueros ofrecen looks de lo más llamativo. Han sido y son los protagonistas del verano y también acompañaran los looks más divertidos durante este otoño-invierno. Además, esta temporada vienen customizados con brillos, aplicaciones, tachuelas, mezclados con tejidos diferentes. No hay excusas para no lucir piernas, con o sin medias.



Caftán con estampado floral de Ted Baker, minishort de H&M, gafas de sol de Carrera 40 Havana Blonde Light Gold, pamela bicolor de Zara, bolso de paja de Anne Wyburn y sandalias para el agua de Hunter.