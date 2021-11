Fangoria cumple 20 años y rinde tributo a las canciones que les hizo ser como son. ¿Lo harán por nostalgia?, ¿por dinero? El que los conoce sabe que lo hacen, como todo lo que han hecho en estos 30 años de carrera, porque les apetece. Pues una cosa está clara: no lo necesitaban para seguir en lo más alto.

Sintetizar en unas líneas los 20 años de carrera de un dúo tan inquieto, inconformista, cambiante (decenas de músicos, managers, colaboradores, compositores y productores han pasado por sus filas) e incluso contradictorio es imposible. Pero ya los comienzos de Fangoria dice mucho del grupo.

Estamos en 1989, y Alaska y Nacho ya llevan casi 15 años de carrera. Al igual que pasara con sus proyectos musicales anteriores (Kaka de Luxe, Pegamoides y Dinarama), la crítica 'seria' ya vaticinaba que el proyecto duraría poco... y en este caso mucho menos sin la batuta del maestro Carlos Berlanga.

La separación de Carlos, al igual que pasara al final de Los Pegamoides y comienzo de Dinarama, fue por una cuestión de gustos. Entonces fue un giro al punk más siniestro de mediados de los 80 por parte de Olvido y Nacho (que satisfacía esa faceta más oscura con Parálisis Permanente con otro ex Pegamoide: Eudardo Benavente) frente al pop más colorista y elegante santo y seña de Berlanga.

En aquel momento, la cosa se solucionó con un acercamiento de las tres partes a un punto intermedio: Carlos seguía componiendo joyas pop mientras Nacho y Olvido aportaban el lado siniestro con letras oscuras (nunca exentas de humor negro) y una estética que hoy algunos llamarían erróneamente "gótica".

En el caso de Fangoria, el motivo fue por el impacto que la entonces naciente música electrónica provocó en Olvido y Nacho, tan fuerte como el que el punk les provocó a finales de los 70. Carlos no comulgaba con el sonido acid house que ya comenzó en el último disco de Dinarama, Fan Fatal , y continuó su carrera en solitario, lejos del éxito masivo pero sin dejar nunca de crear canciones que rozaban la perfección.

Como era previsible, en 1997 Olvido, Nacho y Carlos se volvían a encontrar en la primera experiencia electrónica de Berlanga (Vía satélite alredredor de Carlos Berlanga) y nunca dejarían de colaborar hasta la muerte de Carlos en 2002.

Comienzos difíciles

Por su lado, Olvido y Nacho vivieron los duros comienzos de Fangoria con casi todo en contra: para la prensa y la mayoría de los fans de Dinarama y Pegamoides, se habían vuelto locos y hacían bakalao: una moda pasajera, un caprichito para "hacerse los modernos" que acabaría con su carrera.

Pero resultó que esos mismos críticos y fans decepcionados serían los primeros en abrazar el boom de la música electrónica que marcó la década de los 90 y el nuevo siglo. Otra vez, y como ya lo hicieran con Kaka de Luxe, Los Pegamoides y Dinarama, Alaska y Nacho Canut se habían adelantado a su tiempo.

Al igual que también lo hicieron poniéndose al frente de la cultura gay en España y Latinoamérica. Hoy es algo masivo y aceptado por todos, pero entonces era algo completamente underground e incluso friki. Aunque también habría que aclarar que estos comienzos de duros no tuvieron mucho porque no parecía que a Alaska y a Nacho Canut les importara pasar de ser un grupo masivo a ser un grupo de culto...de hecho les ponía.

Hoy, Fangoria es posiblemente el único grupo español que ha logrado el equilibrio perfecto entre el éxito comercial y el respeto de los gourmets musicales y se les ve con la misma naturalidad en el prime time televisivo y colaborando con artistas tan poco alternativos como Raphael y Sara Montiel, como tocando en el festival más indie-vanguardista y colaborando con artistas tan intocables como Los Planetas o Mago de Oz.

¿Un grupo español que toca en el FIB o en el Sónar y suena en las radio fórmulas?... No te molestes en buscar más porque no hay otro. ¿El secreto? estar abierto a todo, no perder nunca la curiosidad y hacer siempre lo que a uno de verdad le gusta... bueno, eso y ser un devorador compulsivo y sin prejuicios de cine, televisión, literatura, prensa, cómics, música y arte en general de todo tipo y pelaje.