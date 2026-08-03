De Dragon Ball a Shrek: el cine adora a los dragones

Los humanos llevamos toda la vida hablando de dragones, de una forma u otra. Religiones, libros, películas, sagas míticas… Pero, ¿existieron en realidad? Y si no fue así, ¿por qué están tan presentes? En este episodio, Xaviera torres intenta averiguar el origen de estas creencias, que varían según las culturas.

Tenemos a Maléfica convertida en dragón en la contienda final de la Bella Durmiente; a Smaug como ser codicioso , vengativo, destructor de la ciudad y guardián de un inmenso tesoro en El Hobbit: la batalla de los cinco ejércitos, o a Vermitrax Perjorative, asesino de doncellas vírgenes que el joven mago debe vencer para devolver la paz al reino en Dragonslayer. Todas estas películas muestran al dragón como generador de caos y muerte, antagonista del héroe y fuerza del mal. Sin embargo, a partir de la década de los 90 del siglo pasado, la imagen del dragón empezó a cambiar. En Dragonheart, Shrek y ¿Cómo entrenar a tu Dragón?, estos seres son poderosos, sí, pero también sabios y benefactores. ¡Hasta se enamoran!

Eso por no hablar del personaje de Aku (guía y protector, espíritu del río y dragón alado además) en El Viaje de Chihiro, o de las bolas de dragón con las que Goku puede invocar a Sheng Long. Este dragón simboliza el poder imperial en china y es sinónimo de sabiduría, abundancia y prosperidad. También en Japón, los dragones se relacionan con océanos, ríos y equilibrio, pero quizás son las antiguas civilizaciones de Mesoamérica (mayas, aztecas y mexicas) las que ofrezcan la visión más positiva. La Gran Serpiente Emplumada, Quetzalcóatl, representaba así el conocimiento, la creación y el orden del mundo. del mismo modo, los Incas tenían a Amaru, una gran serpiente sagrada con alas, símbolo de ríos y montañas. Se parecía en cierta medida a la Serpiente Arco Iris de Australia, creadora de lagos y cordilleras, y a las serpientes sagradas de muchas culturas africanas, que simbolizan el agua, la fertilidad y el equilibrio del mundo.

Influencia cristiana La excepción pues reside en Europa, Persia y parte del mundo islámico (por influencia de las anteriores). Según Xaviera, su explicación tiene que ver con la identificación entre el Demonio y la Serpiente que plantea el Cristianismo. Desde la expulsión de Adán y Eva del Paraíso hasta el Libro del Apocalipsis, el mal se encarna a través de reptiles en la Biblia. La serpiente que ofrece la manzana a Eva, el dragón rojo con siete cabezas que trae el fin del mundo… Ambos son identificados como Satanás. La etimología no falla. Todos los dragones (salvo los Occidentales) son en realidad serpientes gigantes (eso significa en griego antiguo). Los de tradición europea, símbolos de pecado, codicia y mal, presentan más parecido con los mamíferos. Quizás con los enormes elefantes, mamuts y mega ciervos que existieron en el Pleistoceno, cuyos esqueletos debieron encontrar nuestros antepasados y no supieron explicar.