Por qué la muerte no existe, la lección de Pablo d’Ors en 'Tras la tormenta'
- Cristina Hermoso de Mendoza charla con el maestro en meditación sobre uno de los grandes temores del hombre
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Cuesta esquivar una afirmación tan rotunda: "la muerte no existe". Es lo que defiende Pablo d'Ors y sobre lo que reflexiona junto a Cristina Hermoso de Mendoza en el último episodio de Tras la tormenta. El maestro en meditación regresa al programa para tratar de comprender, primero de todo, por qué sentimos la muerte como la mayor de las amenazas. "Nos agarramos a lo que creemos que es la vida, si solo nos sentimos identificados con nuestro cuerpo, entendemos que la vida termina cuando acabamos siendo ceniza y polvo, pero el camino espiritual es entender que el cuerpo no es lo más nuclear de lo que somos", explica.
Para d'Ors "no solo somos cuerpo, también somos conciencia". Y la meditación es clave para alcanzar este entendimiento. "Meditar es entrenarse para morir". Pablo explica que durante el periodo de meditación "has dejado de existir para el mundo, no estás interviniendo y compruebas que el mundo sigue perfectamente sin ti". Un ejercicio que, desde luego, termina con el gran enemigo del miedo a la muerte: el ego. "Esa consciencia llega en la medida en que vives desde tu yo profundo, y es ahí donde vas dejando de tener miedo a la muerte". Porque como añade: "quien tiene miedo es nuestro ego". Sobre todo ello, las claves para no tenerle miedo a la muerte o el concepto de la "supraconciencia" habla de forma más completa en el episodio de Tras la tormenta 3.41b.
¿Qué es el "pasado" para Pablo d'Ors?
D’Ors también analiza otra de sus "palabra-semilla": tradición. Un concepto que para él se relaciona de una manera positiva al pasado. Es decir, tenerlo en mente, honrarlo y transmitirlo. No debemos olvidar el pasado, siempre tenerlo presente y tenerlo en cuenta para poder aprender, ya que es lo que nos ha traído hasta aquí. Agradecer lo que llega, sea de la manera que sea y estar contento con lo que viene para de esta manera que esto condicione de una manera positiva lo que tenemos enfrente. Tener presente el pasado, nos hace mantener vivo el concepto de tradición.
"Tras la tormenta" es un refugio sonoro de bienestar mental con el que cuidarnos y ayudar a entender y comprender nuestra mente. Tienes todos los episodios en RNE Audio.