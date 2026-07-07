Por qué la muerte no existe, la lección de Pablo d’Ors en 'Tras la tormenta'

Cuesta esquivar una afirmación tan rotunda: "la muerte no existe". Es lo que defiende Pablo d'Ors y sobre lo que reflexiona junto a Cristina Hermoso de Mendoza en el último episodio de Tras la tormenta. El maestro en meditación regresa al programa para tratar de comprender, primero de todo, por qué sentimos la muerte como la mayor de las amenazas. "Nos agarramos a lo que creemos que es la vida, si solo nos sentimos identificados con nuestro cuerpo, entendemos que la vida termina cuando acabamos siendo ceniza y polvo, pero el camino espiritual es entender que el cuerpo no es lo más nuclear de lo que somos", explica.

Para d'Ors "no solo somos cuerpo, también somos conciencia". Y la meditación es clave para alcanzar este entendimiento. "Meditar es entrenarse para morir". Pablo explica que durante el periodo de meditación "has dejado de existir para el mundo, no estás interviniendo y compruebas que el mundo sigue perfectamente sin ti". Un ejercicio que, desde luego, termina con el gran enemigo del miedo a la muerte: el ego. "Esa consciencia llega en la medida en que vives desde tu yo profundo, y es ahí donde vas dejando de tener miedo a la muerte". Porque como añade: "quien tiene miedo es nuestro ego". Sobre todo ello, las claves para no tenerle miedo a la muerte o el concepto de la "supraconciencia" habla de forma más completa en el episodio de Tras la tormenta 3.41b.