Síndrome de Diógenes: el trastorno de acumular sin límite

Uno de los trastornos más conocidos y, al mismo tiempo, poco comprendido es el síndrome de Diógenes. Se asocia principalmente con la acumulación compulsiva de basura y de objetos inútiles, y el abandono extremo de la higiene personal y del entorno en el que vive la persona afectada. Esta patología que afecta a entre un 2 y 4 por ciento de la población, sobre todo de edad avanzada, es muy difícil de detectar; y se relaciona con problemas de salud mental como la demencia, la depresión o un trastorno de la personalidad.

Debido al extremo aislamiento social y la falta de conciencia del propio problema, las personas con síndrome de Diógenes rara vez acuden a pedir ayuda por iniciativa propia. La voz de alarma suele darla la familia o la comunidad de vecinos; y no es extraño tener que acudir a instancias judiciales porque, en algunos casos, pueden presentarse riegos para la salud pública, como peligro de incendios o plagas de insectos.

El trastorno por acumulación de objetos es complicado de detectar por los sanitarios RTVE

Coincidiendo con el Día de San Diógenes, que se conmemora cada 17 de junio, esta semana, tratamos de comprender qué hay detrás del Síndrome de Diógenes, y lo hacemos en compañía del doctor David Córcoles, psiquiatra del Hospital del Mar de Barcelona e investigador del CIBERSAM (Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental); y de Pilar Valcárcel, gerente de una empresa especializada, entre otras cosas, en las limpiezas extremas de viviendas donde viva o haya vivido una persona que sufra este trastorno. Además, con Patricia Costa, escuchamos el testimonio de algunos familiares y vecinos que se han visto afectados por casos de Diógenes.

La boda de Fabiola de Mora y Aragón y Balduino I fue la primera boda real retransmitida en directo en televisión RTVE

En los siguientes minutos de programa, repasamos, con Mara Peterssen, los hechos más importantes ocurridos en 1960, un año marcado por la boda del rey Balduino de Bélgica y la aristócrata española Fabiola de Mora y Aragón. Ese mismo año, en República Dominicana, la dictadura de Rafael Trujillo asesinó brutalmente a las Hermanas Mirabal. Patricia Costa nos cuenta la historia de las tres hermanas, conocidas como 'Las Mariposas', que se convirtieron en un símbolo universal en la lucha contra la violencia.

Pastora Vega nos adentra en el mundo de la interpretación con 'Psicosis', la mítica película de Hitchcock que revolucionó el cine al redefinir los géneros de suspense y terror. Con David Zurdo nos detenemos en la historia de Joseph Kittinger, el hombre que tuvo el récord del salto en paracaídas de mayor altura por más de medio siglo; y terminamos con la música que nos trae JPelirrojo, esta semana muy relacionada con el continente africano.