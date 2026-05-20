El Rastro: historia viva de Madrid

El Rastro de Madrid, con casi 300 años de historia, es el mayor mercado popular de España al aire libre y el que cuenta con raíces más profundas. Surgió en 1740 como zoco diario de venta de objetos usados, y una década después, como mercado de domingos y festivos. Se celebra en el barrio de Embajadores/La Latina; y reúne tanto los tradicionales puestos ambulantes, como los establecimientos fijos donde se pueden adquirir antigüedades, ropa, libros, discos y objetos curiosos.

Fotografía del Rastro de Madrid del año 1901 Colección Ripollés

Su origen se remonta al siglo XV como zona de mataderos, y su nombre proviene del rastro de sangre que dejaban las reses al ser arrastradas hasta las curtidurías, lo que motivó una gran cantidad de oficios vinculados fundamentalmente con la piel, como zapateros o guarnicioneros. De hecho, esta actividad dio nombre a varias calles y plazas que aún conservan la huella de aquel pasado gremial, como son la calle del Carnero, la calle de las Tenerías o la popular Ribera de Curtidores.

Más que un mercado, el Rastro representa una tradición popular y profundamente madrileña; una mezcla entre historia, comercio, cultura y vida callejera, donde se concentran vecinos, turistas, coleccionistas y artistas. Esta semana, Arturo Martín pasea por el Rastro de Madrid, en compañía del historiador José Antolín Nieto Sánchez, autor de la trilogía 'Historia del Rastro', también vendedor ambulante del popular mercado madrileño por tradición familiar; y de Manuel González, ex presidente de la Asociación Nuevo Rastro y propietario de la tienda 'Almoneda Gárgola'.

La Nobel de la Paz Jody Williams

En los siguientes minutos de programa, Mara Peterssen repasa lo ocurrido en 1950, un año marcado por la Declaración Schuman, que condujo a la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, precursora de la Unión Europea. Por aquel entonces, nacía la activista estadounidense y Premio Nobel de la Paz, Jody Williams, reconocida por su lucha contra el uso de minas antipersona, que desgraciadamente hoy día siguen estando presentes en 64 países, tal y como nos cuenta Patricia Costa.

Reparto de lujo de 'Eva al desnudo', encabezado por Bette Davis RTVE

Pastora Vega nos lleva al cine para hablarnos de 'Eva al desnudo', esa joya que todo cinéfilo tiene en su colección de películas memorables. David Zurdo se detiene en la historia de una curiosa momia europea, el llamado 'Hombre de Tollund', y de otros cuerpos que parecen negarse a desaparecer, sin dejar rastro; y con JPelirrojo nos adentramos en una de las grandes óperas de la segunda mitad del siglo XX, 'The Consul' de Gian Carlo Menotti.

Todo esto y mucho más, el lunes 25 de mayo, en RNE.