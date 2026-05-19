Valeria Ros en '¡Menudo cuadro!': "Si hay 'hate' es porque estás funcionando, pero yo lo he pasado fatal"

Nada puede parar su energía. "Cuando no tengo nada que hacer, me aburro, pero vivo contenta en el caos y en no estar parada", confiesa Valeria Ros en ¡Menudo cuadro!, por donde se ha pasado para charlar con David Insua, David Andújar y Carlota Corredera sobre las entrañas de la tele, cómo sobrevivir al “hate” y los factos de la cancelación que, como confirma, "sí existe".

"Cuando te hacen hate es horrible, te hace volver con más inseguridad", confiesa. Sin embargo, siempre se repone, no la frena. Cuando hace humor, tiene muy claro que su premisa es y será ser libre. "No se hacer comedia de otra forma", añade. Aunque reconoce que ha tenido momento en los que, tras tener un patinazo la han dejado de llamar durante un tiempo. "Al principio, cuando empezaba en esto, he hecho chistes desafortunados o de malgusto y he rectificado", cuenta.

"El odio se ha masificado" Dentro de la libertad con la que Valeria ejerce su comedia, se ha topado con malas experiencias. Y muchas críticas. "Me ha pasado con todos los gremios de los que he hablado, fisios, los Montesoris, enfermeras...", recuerda. "No es que vaya a ofender a nadie, hablo desde mi experiencia. La gente no entiende que uno se ría de uno mismo", explica. Aunque reconoce que los peores momentos los ha vivido cuando no ha sido valorada por su propio equipo, no cuando el público ha dudado de ella. Por otro lado, tiene clara una cosa: "Si hay hate es porque estás funcionando, pero lo he pasado fatal" y, con todo, no está dispuesta a dejar de jugarsela, a intentarlo, a volver a levantarse.

Las líneas rojas de Valeria Ros Hablando sobre los límites del humor, para la cómica solo existe uno: "Lo que pueda ofender a mi abuela". Aunque reconoce que nunca le ha tirado de las orejas con nada. "Es muy liberal", apunta. Pero sabe que hubo cosas que ha su familia no le gustaron especialmente. "Me duele mucho que les afecte que hable de ellos", así que evita hacerlo. Puedes escuchar ¡Menudo cuadro! también en RNE Audio. ¡Menudo cuadro! ¡Menudo cuadro! - Valeria Ros, sobrevivir al "hate" Escuchar audio