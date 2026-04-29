Nace RADAR MADRID, el nuevo mercado musical
Madrid contará con un nuevo evento clave para la industria musical. Radar Madrid, impulsado por Charco junto a la Comunidad de Madrid, celebrará su primera edición del 19 al 21 de octubre en el Movistar Arena, con el objetivo de internacionalizar el talento español.
El encuentro reunirá a más de 50 profesionales internacionales de Europa, Iberoamérica, Asia y Canadá, con Estados Unidos como país invitado. Además, ya está abierta la convocatoria para que artistas participen en showcases en directo ante agentes, festivales y promotores globales.
Durante tres días, el evento ofrecerá paneles, reuniones profesionales, talleres y espacios de networking para fomentar colaboraciones y facilitar el acceso a mercados internacionales.
Convocatoria Artística
La programación artística de Radar Madrid se centra en poner en valor proyectos musicales nacionales y dar visibilidad y posibilidades de internacionalización a los mismos. La convocatoria está abierta a diferentes géneros musicales y buscamos proyectos que estén preparados para exportar a nuevos mercados. Tanto para actuar en escenarios y festivales internacionales como para desarrollar nuevas audiencias y oportunidades de sincronización fuera del mercado español.
Cierre de convocatoria: 15 de JUNIO a las 23:59 h.