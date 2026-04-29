Nace RADAR MADRID, el nuevo mercado musical

Madrid contará con un nuevo evento clave para la industria musical. Radar Madrid, impulsado por Charco junto a la Comunidad de Madrid, celebrará su primera edición del 19 al 21 de octubre en el Movistar Arena, con el objetivo de internacionalizar el talento español.

El encuentro reunirá a más de 50 profesionales internacionales de Europa, Iberoamérica, Asia y Canadá, con Estados Unidos como país invitado. Además, ya está abierta la convocatoria para que artistas participen en showcases en directo ante agentes, festivales y promotores globales.

Durante tres días, el evento ofrecerá paneles, reuniones profesionales, talleres y espacios de networking para fomentar colaboraciones y facilitar el acceso a mercados internacionales.