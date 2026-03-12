Frecuencias de Radio Exterior

El próximo 29 de marzo entra en vigor el horario de verano. Consulta aquí las nuevas frecuencias y la programación. Radio Exterior de España

De lunes a viernes, para África Occidental y Atlántico Sur, Oriente Medio y Océano Índico, desde las 15 a las 23 horas UTC (Tiempo Universal Coordinado), o desde las 17 a las 01 hora oficial española.

Las frecuencias de emisión:

África Occidental y Atlántico Sur por la frecuencia de 15.390 kilohercios, banda de los 19 metros.

por la frecuencia de Oriente Medio y Océano Índico por la frecuencia de 15.520 kilohercios, banda de los 19 metros.

De lunes a viernes, para América del Sur y para América del Norte, desde las 18 a las 02 horas UTC (Tiempo Universal Coordinado), o desde las 20 a las 04 hora oficial española.

Las frecuencias de emisión:

América del Sur por la frecuencia de 17.715 kilohercios, banda de los 16 metros.

por la frecuencia de América del Norte por la frecuencia de los 15.500 kilohercios, banda de los 19 metros.

Los fines de semana emitirá para las mismas zonas y en las mismas frecuencias, entre las 14 y las 23 horas UTC (Tiempo Universal Coordinado) o entre las 16 y las 01 hora oficial española. Les recordamos que pueden seguir escuchándonos las 24 horas del día por internet, aplicaciones para dispositivos móviles, TDT (televisión digital terrestre).

Transmisión de Radio Exterior de España por satélite:

Europa, Oriente Medio y Magreb: Eutelsat Hotbird 13G, frecuencia de bajada: 12.302,88 MHz, polarización vertical.

América norte, centro, sur: Eutelsat E117WA, frecuencia de bajada: 4.011,64 MHz, polarización vertical

Américas: Hispasat 30W-5, frecuencia de bajada: 12.052 MHz, polarización vertical

Asia: Asiasat 5, frecuencia de bajada: 4.040 MHz, polarización horizontal

África, Europa y Oriente Medio: Eutelsat E8WB, frecuencia de bajada: 3.895,7 MHz, polarización circular izquierda.