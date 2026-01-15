Alfredo Piedrafita estrena en Radio 3 el videoclip de "Písale"

Alfredo Piedrafita, el histórico guitarrista de Barricada, estrena en Radio 3 el videoclip de “Písale”. Piedrafita acaba de publicar un nuevo disco, El mejor de tus días (Beatclap, 2025) y este tema revisitado ahora sirve como carta de presentación de una nueva etapa creativa que mira al pasado sin nostalgia, pero con pulso contemporáneo.

Este nuevo disco recupera catorce canciones menos visibles del repertorio de Barricada, reinterpretadas desde la madurez y con Piedrafita asumiendo la voz principal. Con una banda de lujo y conciertos previstos para 2026, el estreno de “Písale” en Radio 3 consolida un regreso que reivindica la vigencia del rock urbano y el legado de una generación que aún tiene mucho que decir.