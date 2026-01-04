Del electrón de los griegos al 'gran apagón' de 2025 ¿Hacemos trabajar demasiado a la electricidad?

Paula comienza el capítulo recordando que, tras una tormenta, se fue la luz en su casa y tuvo que coger la linterna, donde halló un nuevo mensaje 'sapiensante'.

En esta ocasión, los pequeños tienen un montón de preguntas sobre la electricidad.

Si el apagón del pasado mes de abril nos dejó a todos atónitos, parece lógico que los niños también quieran entender qué ocurrió entonces. ¿Será verdad que le hacemos trabajar demasiado a la electricidad?

Con este fin, Xaviera les propone viajar a la antigua Grecia, cuyos habitantes utilizaban el término elektron para referirse al ámbar.

Se habían dado cuenta de que, si se frotaba con lana, esta resina fosilizada podía atraer pajitas, plumas y trocitos de madera. Objetos ligeros, en definitiva, igual que los imanes con el metal. Tales de Mileto fue uno de los pioneros que más experimentó con esta propiedad del ámbar, a la que bautizaron como electricidad.

Robo y electrones a la carrera Xaviera anima a sus acompañantes a restregar un globo contra el jersey y ver qué pasa. Resulta que este se queda pegado a la misma ropa por acción de la electricidad estática, la carga negativa causada por los electrones que los átomos del globo robaron a los del jersey. Y si el rozamiento continúa, ¿qué sucederá? ¿Corren los electrones en busca de un polo positivo? ¿Por qué? Ciertos materiales facilitan su circulación, pero otros se lo ponen muy difícil... Cuestión a parte es cómo se genera esta corriente de electrones, ya que algunas de sus fábricas son muy limpias y otras, muy contaminantes. A los niños también les quedan dudas sobre cómo se acumula y cómo se transporta esta electricidad a casas, tiendas, transportes, farolas, ciudades... ¿Será verdad que le hacemos trabajar demasiado a la electricidad? Xaviera decide agenciarse una linterna, por si acaso se vuelve a ir...