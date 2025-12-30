¿Quién puede encargar la muerte de unos padres? 'Correspondencia criminal' cierra temporada con capítulo doble

Abusos, sentimiento de abandono, consumo de drogas… ¿Qué lleva a una hija a acabar con la vida de sus padres? En Correspondencia criminal, la periodista Neus Sala intenta adentrarse en la mente de Catalina Gilabert a través de los escritos que "la parricida de Santa Susanna" le envió desde prisión.

Con ocasión del fin de la segunda temporada, RNE Audio emite un capítulo doble del true crime donde se trata de esclarecer los motivos que llevaron al asesinato de Teresa Soler y Luigi Saccomanno en su domicilio del Maresme barcelonés durante la madrugada del 26 de diciembre de 2006, día de Sant Esteve, festivo en Cataluña.

Una burda simulación de robo que no engañó a nadie En la primera parte de la doble entrega, conocemos cómo la intención del asesino era la de simular un robo, "pero había demasiados cabos sueltos", según detalla el agente de la Policía Científica de los Mossos d’Esquadra que acudió al lugar del crimen. Lo determinante fue que, a pesar de estar todo revuelto para simular un robo, no se habían llevado ni las joyas ni un sobre con más de 3.000 euros en efectivo que guardaban las víctimas. Tampoco había signos de fuerza en el acceso a la vivienda, y unas huellas en el suelo serán determinantes para clarificar que el autor de los hechos conocía el territorio en el que se movía. Pero, ¿quién era esa persona? La llamada a los Mossos de una expareja de Gilabert denunciando una oferta económica para ejercer de sicario fue determinante para estrechar el cerco sobre la mujer que a partir de entonces comenzaría a conocerse como "la parricida de Santa Susanna". Correspondencia criminal Correspondencia criminal - T2. E12 En la mente de La parricida de Santa Susanna (I) Escuchar audio

¿Qué lleva a una hija a acabar con la vida de sus padres? En texto que envía Catalina Gilabert desde prisión, nueve páginas manuscritas explican al detalle toda su niñez con una precisión que sorprende a los analistas, se trata de un relato de abusos, de violencia y de maltrato. También narra el sentimiento de abandono al ser educada en un internado suizo, lo que será determinante para tratar de adentrarnos en sus motivaciones. La perita calígrafa Amparo Botella observa una necesidad de cariño acompañada, además, de una extrema frialdad. Según su análisis, los trazos demuestran que sí ha tenido "unos padres disfuncionales o que no la han querido o que la han maltratado, pero no hay un sentimiento de odio permanente". Por su parte, la experta lingüista Mireia Hernández concluye que "este relato es una búsqueda constante de afecto toda su vida".

Las palabras pueden engañar, la caligrafía no miente En la segunda parte de esta doble entrega conocemos más a fondo del peritaje de este escrito donde destaca el poco espacio que dedica a la muerte de sus padres para centrarse en su autodefensa, en la incriminación de su expareja y en la insistencia de la necesidad de querer un núcleo familiar sólido. Pero una cosa es lo que ha dejado escrito, y otra lo que revelan los trazos sobre el papel. Mireia Hernández lo tiene claro al afirmar que "más que rencor se destila venganza". En este mismo sentido se manifiesta el psicólogo forense Bernat-Noël Tiffon al destacar la presencia de "un odio extremo y un odio que evidentemente viene a compatibilizar —dice el experto— con lo que es la plena aniquilación de sus propios familiares". Correspondencia criminal Correspondencia criminal - T2. E13 En la mente de La parricida de Santa Susanna (II) Escuchar audio

El patrón continúa desde la cárcel Tanto en los escritos que envió desde la prisión como en las conversaciones telefónicas que mantuvo con la periodista Neus Sala, la parricida asegura ser víctima de abusos sexuales. Algo que se pone en tela de juicio dudando si lo que cuenta es cierto o una más de la larga lista de mentiras que ha relatado desde su primera carta. También dentro de prisión, Catalina Gilabert continúa mostrando su dependencia hacia los hombres. En el centro penitenciario de Brians conoció a otro de los protagonistas de Correspondencia criminal, a Dieguito, el malo, a quién veía en los horarios de misa de la prisión. Correspondencia criminal Correspondencia criminal - T2. E3 En la mente de Dieguito El malo (I) Escuchar audio