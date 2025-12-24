Lalachus, su pasado como recepcionista y escritora frustrada: "Se titulaba 'Ponte en mis zapatos de Primark'"

Lo dice Miguel Campos en el último episodio de Podcast, el podcast y lo dice media España, Lalachus es una de las personas más divertidas de este país. La humorista y presentadora, colaboradora habitual de La Revuelta, está en la lista de lo más buscado en Google este 2025, tras viralizarse durante las Campanadas 2024 que presentó junto a David Broncano y por ser uno de los rostros más conocidos de la televisión del momento. Detrás de su nombre artístico, se esconde el de Laura Yustres y esta semana ha pasado por "el podcast favorito de Rosalía" a hacer de detective borracha y contar algunas cosas de su pasado como recepcionista.

"Sí, fui recepcionista", ha contado, durante el último episodio de la temporada. Todo a raíz de una conversación en la que todos han recordado qué era de sus vidas antes de dedicarse a la comedia. En el caso de Laura del Val, la humorista ejercía de abogada, hasta que hace unos años dejó la toga por el stand comedy. Jorge Yorya viene de ser profesor de magisterio y Miguel Campos, que estudió Comunicación Audiovisual, "quería hacer cine".

El libro de Lalachus que nunca fue En el caso de Lalachus, antes de triunfar en La Revuelta, el Gran Prix o al pie de la Nochevieja haciéndonos comer las doce uvas, Laura era la mujer encargada de "enchufar el USB" porque "la gente de las oficinas nunca sabe conectar un USB"; colocaba el catering, pero sobre todo intentaba trabajar lo menos posible. "Currando de recepcionista, me he visto Los Serranos e, incluso, he intentado escribir un libro", confiesa. "Se iba a titular Ponte en mis zapatos de Primark, pero solo llegué a escribir una línea", añade. Conocer esto de Lala ha animado a Campos, Laura y Yorya a trasladarlo a la realidad: "nunca será una libro, tampoco una peli, pero lo convertiremos en podcast en la próxima temporada". ¿De qué tratará? Habrá que esperar al próximo 14 de enero, cuando regresen los nuevos episodios. Hasta entonces, no te pierdas el episodio Lalachus detective, ya en RNE Audio y RTVE Play. Podcast, el podcast Podcast, el podcast | Lalachus detective Escuchar audio