"El caníbal de Ventas": Los expertos analizan si hay enfermedad mental o es una estrategia deliberada

Tras la detención de Alberto Sánchez en 2019 y su posterior confesión, los hechos estaban claros: había acabado con la vida de su madre y para deshacerse del cuerpo había comenzado a ingerirla. A tenor de la inspección ocular de la escena del crimen y de la autopsia practicada a los restos, nadie dudaba de que el presunto autor padecía algún tipo de trastorno psicológico o de enfermedad mental.

Esta fue, precisamente, la estrategia de la defensa durante el juicio. Pero, hasta ese momento, en ningún instante manifestó que escuchara voces que le incitaran a llevar a cabo tal monstruosidad. A pesar de ello, para el criminólogo forense Vicente Garrido, estamos frente a "una personalidad equilibrada, con alguien que está plenamente integrado".

En la segunda parte del episodio de Correspondencia Criminal dedicado a este crimen, Neus Sala pone sobre la mesa todos los documentos para meternos en la mente de "El caníbal de Ventas".

El criminólogo forense Vicente Garrido tiene meridianamente claras las motivaciones de Sánchez a la hora de cometer el asesinato: "Lo que quería era que su madre no pudiera seguir en la casa y que se gastara la pensión de su padre. Él quería vivir en casa de su madre y tener la pensión de orfandad que le hubiera correspondido. Y eso, por aberrante que sea, no es constitutivo de una enfermedad mental".

A través de la carta que Javier Sánchez escribió desde la prisión, la perita lingüista Mireia Hernández observa una reacción infantil en la manera de expresarse de Alberto que, por un lado, trata de responsabilizar a su defensa de los cambios de versión dados durante la instrucción sin entender en qué situación se encuentra y -por otro- una "persona sabia, que sabe de todo".

¿Qué paso durante la Erasmus en Grecia? Analizando dicho escrito, la perita calígrafa Amparo Botella determina que su letra refleja cómo el reo cuenta con "muy buena cabeza" y que "probablemente fuera buen estudiante". De hecho, como tantos miles de jóvenes estudiantes, Sánchez también cursó parte de sus estudios universitarios fuera de España. La presunta experimentación con otro tipo de drogas en Grecia hizo que a su regreso a Madrid aumentara el consumo de estupefacientes en una cantidad mayor a lo que de por sí era ya habitual. Para el criminólogo forense, "no es más que una excusa de Alberto para justificar la atrocidad de sus actos"; pero los investigadores siguen sin entender que una persona que no tenga alguna patología mental haya sido capaz de hacer lo que ellos mismos han visto con sus propios ojos. Correspondencia criminal Correspondencia criminal - T2 E10 El Caníbal de Ventas (I) Escuchar audio