"El caníbal de Ventas": Los expertos analizan si hay enfermedad mental o es una estrategia deliberada
- En Correspondencia Criminal, Neus Sala trata de comprender qué pasa por la cabeza de un caníbal
- Escucha en RNE Audio el análisis de los escritos de Alberto Sánchez, conocido como "El caníbal de Ventas"
Tras la detención de Alberto Sánchez en 2019 y su posterior confesión, los hechos estaban claros: había acabado con la vida de su madre y para deshacerse del cuerpo había comenzado a ingerirla. A tenor de la inspección ocular de la escena del crimen y de la autopsia practicada a los restos, nadie dudaba de que el presunto autor padecía algún tipo de trastorno psicológico o de enfermedad mental.
Esta fue, precisamente, la estrategia de la defensa durante el juicio. Pero, hasta ese momento, en ningún instante manifestó que escuchara voces que le incitaran a llevar a cabo tal monstruosidad. A pesar de ello, para el criminólogo forense Vicente Garrido, estamos frente a "una personalidad equilibrada, con alguien que está plenamente integrado".
En la segunda parte del episodio de Correspondencia Criminal dedicado a este crimen, Neus Sala pone sobre la mesa todos los documentos para meternos en la mente de "El caníbal de Ventas".
El criminólogo forense Vicente Garrido tiene meridianamente claras las motivaciones de Sánchez a la hora de cometer el asesinato: "Lo que quería era que su madre no pudiera seguir en la casa y que se gastara la pensión de su padre. Él quería vivir en casa de su madre y tener la pensión de orfandad que le hubiera correspondido. Y eso, por aberrante que sea, no es constitutivo de una enfermedad mental".
A través de la carta que Javier Sánchez escribió desde la prisión, la perita lingüista Mireia Hernández observa una reacción infantil en la manera de expresarse de Alberto que, por un lado, trata de responsabilizar a su defensa de los cambios de versión dados durante la instrucción sin entender en qué situación se encuentra y -por otro- una "persona sabia, que sabe de todo".
¿Qué paso durante la Erasmus en Grecia?
Analizando dicho escrito, la perita calígrafa Amparo Botella determina que su letra refleja cómo el reo cuenta con "muy buena cabeza" y que "probablemente fuera buen estudiante". De hecho, como tantos miles de jóvenes estudiantes, Sánchez también cursó parte de sus estudios universitarios fuera de España.
La presunta experimentación con otro tipo de drogas en Grecia hizo que a su regreso a Madrid aumentara el consumo de estupefacientes en una cantidad mayor a lo que de por sí era ya habitual.
Para el criminólogo forense, "no es más que una excusa de Alberto para justificar la atrocidad de sus actos"; pero los investigadores siguen sin entender que una persona que no tenga alguna patología mental haya sido capaz de hacer lo que ellos mismos han visto con sus propios ojos.
Cada martes, una nueva mente criminal a análisis
Correspondencia Criminal es el podcast de RNE Audio donde la periodista Neus Sala trata de adentrase en la mente de los criminales más conocidos de la crónica negra española. Lo hace a través de los documentos escritos que han ido dejando a sus espaldas, analizados minuciosamente por las peritas Mireia Hernández y Amparo Botella y por el criminólogo forense Vicente Garrido.
En esta segunda temporada ya hemos podido escuchar qué pasaba por las cabezas de Ximo Ferrándiz, Javier Rosado conocido como "El Asesino del Rol", o de Tony King, autor de la muerte de Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes, entre otros.