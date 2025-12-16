"El caníbal de Ventas": en la mente del Hannibal Lecter madrileño

Febrero de 2019. Una llamada telefónica alerta a la Policía Nacional. Un joven ha acabado con la vida de su madre y se la está comiendo. En comisaría dudan de la veracidad de la información pero al llegar a la dirección indicada, lo que allí se encuentran se queda corto con el relato recibido.

Una estampa "digna de las más terribles de las escenas de cualquier película de Hannibal Lecter" describe la periodista Neus Sala en el nuevo episodio del podcast Correspondencia criminal, la primera parte dedicada a conocer el trasfondo de la mente de "El caníbal de Ventas".

Alberto Sánchez —de 26 años— no solo había descuartizado a su madre y cocinado partes de su cuerpo, también se las había comido compartiendo menú con su perro. La afirmación que sobrevuela al caso es: hay que estar loco para comerte a tu madre. ¿O no?

El criminólogo forense Vicente Garrido compara este caso con el de Jeffrey Dahmer que tantas recreaciones tiene en la pequeña pantalla: un joven norteamericano que asesinó y desmembró a 17 hombres entre 1978 y 1991, y que pasó a la historia como el carnicero de Milwaukee.

Frialdad a la hora de confesar En el momento de su detención, tanto en el coche de la policía como en la propia comisaría, Sánchez manifestó una frialdad absoluta a la hora de relatar que asfixió a su madre, que se comió parte de su cuerpo y que también se la ofreció a su mascota. En estas primeras declaraciones no hay signos de remordimiento. En ellas reconoce las malas relaciones que mantenía con su madre y confiesa que no le perdona las denuncias previas; pero, no obstante, trata de humanizar el matricidio justificándolo bajo una suerte de eutanasia. "El caníbal de Ventas" durante el juicio en 2021 EFE

La personalidad de Alberto Sánchez a través de su letra Desde prisión, el "Caníbal de Ventas" escribe una carta para reclamar que lo trasladen a un centro psiquiátrico. Del texto, lo que más llama la atención es que la misiva no tiene destinario, fecha o firma. También que la escritura es "muy rápida, muy móvil, muy vibrante", lo que sugiere "un estado de excitación, de agitación, y falta de control", concluye la perita lingüista Mireia Hernández. Por su parte, la perita calígrafa Amparo Botella da un paso más apuntando a "un perfil esquizoide" propio de "personas que si toman drogas, pueden tener brotes psicóticos. Está esa posibilidad". Hay que recordar que desde su adolescencia, la ficha policial del joven se ha ido rellenando con incidentes relacionados con el consumo de sustancias hasta el punto de pesar sobre él una orden de alejamiento por el maltrato sistemático al que tenía sometida a su madre.

Una madre que es "nadie" Los conflictos en su entorno familiar quedan reflejados en texto escrito por el antropófago desde prisión. De este modo, en las líneas manuscritas con bolígrafo azul, hay dos palabras que llaman la atención. La primera es la que hace referencia a su hermano: la calígrafa forense, Amparo Botella destaca que cuando escribe esta palabra, "la machaca, apretuja todas las letras, deja huecos por otro lado y lo inclina todo a la vez". La segunda mención que llama la atención de las expertas es la forma en la que nombra a su víctima y que deja entrever cómo era su relación y el objetivo de sus actos.