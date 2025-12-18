¿Quién no ha cantado con ella? El Profesor Melorock vuelve con Rozalén
- Rodrigo Cuevas, Silvia Pérez Cruz, Estopa… ¿Con quién no ha cantado Rozalén?
- ‘La amiga de todos’ protagoniza la primera clase de esta segunda temporada del Profesor Melorock
El pequeño pueblo de Letur (Albacete), devastado hace 14 meses por la dana, tiene en la cantante Rozalén su mejor embajadora.
Compositora, cantante y música, ella es la protagonista del regreso a las ondas del profesor Melorock, empeñado en acercar lo mejor del planeta pop a niños y grandes.
Ha cantado con Estopa, Silvia Pérez Cruz, Rodrigo Cuevas o Tanxugueiras, y trabajado junto a Eliseo Parra y Benjamín Prado, entre otros.
Es la amiga de todos, y con todos ha colaborado a lo largo de sus 15 años de carrera.
Con cinco discos y un premio Nacional de Músicas Actuales en su haber, María Rozalén anunció hace dos semanas una pausa indefinida en la música.
¿Sus motivos? La necesidad de “reflexionar para masticar y digerir todo lo ocurrido" en este tiempo.
Comprometida y solidaria, Rozalén nunca rehuyó los temas controvertidos en su música.
Usó su arte contra la violencia machista y a favor de las personas seropositivas, sin olvidarse de sentimientos universales como el amor, la amistad, las rupturas sentimentales o la nostalgia.
Inclusiva donde las haya
Rozalén quiso que su música llegase a todo el mundo, también a quienes no la pueden oír.
Por ello, Beatriz Romero le ha acompañado desde sus inicios, traduciendo a lengua de signos todas sus canciones en riguroso directo.
Romero forma ya parte de la imagen de Rozalén.
Su máxima es que la música ha de ser para todos, y actúa de forma coherente.
Esperemos que la pausa anunciada no sea definitiva y que el Profesor Melorock tenga más lecciones que añadir a esta clase magistral.
Para Amantes de la música
El profesor Melorock acerca a los niños la música de artistas actuales y mainstream como Taylor Swift o Quevedo, pero también de estrellas y grupos consagrados de la talla de Queen o Michael Jackson, sin dejar de lado a la música clásica.
Desde el mundo de los mil ruidos, Javier Hernández pone voz al maestro de este podcast de RNE Audio para familias melómanas.