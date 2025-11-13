Galder Vargas cuenta qué pasó en el show en el que tuvo que echar a dos personas

Galder Varas es uno de los humoristas más rápidos y elocuentes del momento. El bilbaíno sustenta sus shows en pura improvisación. Todo un reto, porque uno no sabe por dónde le pueden salir las cosas y el público puede ser imprevisible. El cómico visita Podcast, el podcast, primer invitado de la nueva temporada en RNE Audio, para charlar sobre el oficio, participa en un par de sketches y contar un par de anécdotas que vivió durante una de sus giras.

Para quienes no lo conozcan, Varas lleva ganándose un espacio en el mundo de los monólogos y la comedia desde hace años, cuando apenas tenía a veinte personas en sus bolos. En 2020, su carrera dio un vuelco, catapultado gracias a las redes sociales. Desde hace unos años, Varas, no para de colgar el sold out en todos sus giras y llena grandes salas. Lo que no esperaba es que terminaría teniendo que echar a gente de un monólogo.

La primera vez fue en Valencia, durante la gira "Esto no es un show". Intentó echar a una persona un tanto perjudicada. Sin embargo, al sustentar parte de sus monólogos en la improvisación y la intervención del público, hasta su productor creyó que todo formaba parte del espectáculo y no pasó nada. No paso lo mismo meses después, en Madrid, cuando terminó por echar de la sala a dos del público. "Eran dos tipos borrachos. Uno de ellos era muy despectivo, me empezaba a insultar por lo bajini, cosas tipo "maricón", pero muy, muy bajo. Hasta que me harte y en ese momento decidí echarlos", recuerdas. Justamente, en aquel show también estaba Laura del Val que vio el épico momento en el que el humorista los echaba de la sala. Escucha aquí la historia completa: