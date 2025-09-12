SanSan Festival 2026 anuncia su cartel

El SanSan Festival vuelve a Benicàssim del 2 al 4 de abril de 2026 con un cartel lleno de estrellas nacionales e internacionales. Entre los cabezas de cartel destacan Of Monsters and Men, que traerán sus himnos folk-pop, y Rigoberta Bandini, que presentará su nuevo disco. También actuarán Love of Lesbian, Guitarricadelafuente y La M.O.D.A., junto a otras propuestas como León Benavente, Biznaga o La Casa Azul.

El festival apuesta también por talento emergente, con artistas como Leo Rizzi, Maria Arnal y Ultraligera, además de DJ sets como el de Alizzz. Una cita imprescindible para disfrutar de música indie y alternativa bajo el clima mediterráneo de Benicàssim.