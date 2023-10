Jueves 5 d octubre

Todos tenemos una idea de lo que es lo popular en nuestro imaginario personal y, sin embargo, como dice Pedro G. Romero. “lo popular no es lo famoso, no son los productos de la cultura de masas, no es el arte del pueblo, la artesanía, no es el folklore, no son los tópicos… lo popular anda debajo de todo eso pero es otra cosa”. Popular es una exposición que acoge el IVAM (Institut Valencià d’Art Modern) desde el 5 de octubre de 2023 al 14 de abril de 2024.

El próximo 5 de octubre Efecto Doppler realiza un programa especial desde una de las salas del IVAM cuando inaugura la muestra que indaga en estas formas de imaginación a través más de 1.500 piezas, entre grabados, audiovisuales, instalaciones, esculturas, pinturas, fotografías, libros y material de documentación.

Contaremos con la presencia de Nuria Enguita, la directora del IVAM, y Pedro G. Romero, artista y comisario de una muestra que incide en su exploración sobre los límites del arte y su mercantilización. Nos acompaña Teresa Lanceta, premio Nacional de Artes Plásticas 2023, con una trayectoria de investigación con materiales como los tejidos, poniendo el foco en territorios marginales para el arte y formas de autoría colectiva y de las mujeres

Entre las invitadas, sumamos la presencia de Patricia Gómez y M Jesús González presentes en la exposición con una instalación dedicada a explorar la memoria del último hospital psiquiátrico de Valencia, así como de Lola Lasurt, con tres obras en la muestra sobre la tradición cultural de las fallas. Nos imbuimos, además, en el recorrido sonoro que propone Niño de Elche por la exposición a través de canciones que ha realizado a partir de 15 piezas de la colección.

Jueves 5, a partir de las 21:00 horas, Efecto Doppler en directo desde el IVAM en Valencia.