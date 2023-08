Enclave de Agua, la casa del funk

Son ya dieciséis ediciones y en cada una suben el nivel. Enclave de Agua se ha convertido en una referencia de la música afroamericana en Soria y en su edición 2023 ha superado la afluencia de público de ediciones anteriores. Es un festival de música gratuito y de carácter familiar que ha reunido en torno a los 40.000 asistentes en las tres jornadas. Como decía uno de sus coordinadores, Víctor Frutos, "hablaríamos de un sold out si no fuera porque estamos ante un evento gratuito".

El martes 8 de agosto a las 21.00h, Radio 3 te ofrece un especial con lo mejor de las tres jornadas de este encuentro para los amantes del soul, el blues, el funk, rock and roll que apela a la raíz y se reinventa.

Lo mejor de Enclave de Agua 2023

Podremos escuchar los directos de Cimafunk, una de las presencias más destacadas de este año; la suya es una propuesta afrocubana con una banda de músicos habaneros. Pero también escucharemos a Bette Smith, artista de Brooklyn, influenciada por el gospel y la música soul neoyorkina.

Imperdibles los londinenses The Fuzzilis, esencia retro para una formación de rock instrumental, o el gran Steffen Morrison, holandés originario de Surinam, con trabajos publicados como 'Soul Revolution', que resume su propuesta.

La música negra es una marca más allá de las fronteras, como demuestran los franceses Lehmanns Brothers, una banda de jovenes musicos que reviven el jazz/funk de los 70s con tintes de hip hop, house y new soul. Desde Cádiz, el soul y R&B de The Agapornis deslumbra con temas propios o versiones que hacen suyas. Y no pueden faltar Los Reyes del KO, formación a cargo de Adrián Costa y Marcos Coll, dos gallegos apasionados por el blues y la música negra implicados con el festival hasta el punto de que Adríán es uno de los músicos que ofrece masterclass durante los días del Enclave.

Este espíritu es lo que ha convertido a Soria en una referencia de los ritmos afroamericanos. El martes 8 de agosto, a partir de las 21.00h, os ofrecemos un resumen de lo mejor de Enclave de Agua en Radio 3.