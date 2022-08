3 días, 3 localizaciones y más de 50 artistas. Arranca el Brunch -In Weekender, el Brunch más grande

Brunch -In estrena en agosto un nuevo formato festival de fin de semana que no habían llevado a cabo hasta la fecha. Brunch -In Weekender aterriza con más de 50 actuaciones en 3 localizaciones diferentes.

Durante los días 12, 13 y 14 de agosto, Brunch -In Weekender va a acaparar toda la atención de los amantes de la música electrónica, con una convocatoria capitaneada por algunos de los artistas internacionales habituales de Brunch -In the City & the Park, pero también con algunas figuras nuevas con mucha relevancia en el panorama actual. No faltarán algunos artistas locales de Barcelona. Brunch -In Weekender viene con una idea muy clara, que es ofrecer a cada fan de la música de baile un stage a medida.

Se repartirán entre el Parc del Fòrum, localización de cabecera donde ya han celebrado varios eventos, en Jardins de Joan Brossa, uno de los lugares más emblemáticos del festival, y la más conocida meca de la electrónica, Nitsa, en la Sala Apolo.

Te dejamos el cartel de Brunch -In Weekender con la programación completa por días y escenarios.