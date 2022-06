20 años del Azkena Rock

Desde aquella primera edición en la sala de Vitoria que lleva su nombre, el Azkena Rock se ha distinguido de los demás festivales españoles por cultivar con acierto las agrestes tierras del rock and roll y las guitarras eléctricas. Ahora que ha llegado a su vigésimo aniversario la organización preparó un cartel espectacular que se fue desgranando a lo largo de los días 17, 18 y 19 de junio, con nombres legendarios como Patti Smith, Emmylou Harris, Social Distortion, Fumanchú, Robyn Hitchcock, The Afghan Wigs, The Offsrping y bandas españolas entre las que podríamos citar, entre otras, Soziedad Alkohólica, que jugaban de locales, Micky y los Colosos del Ritmo, Morgan, La Perra Blanco o Tiburona.

Pasaremos revista a todo lo que ocurrió en esta edición tan especial del Azkena Rock, el festival de rock por excelencia en el sur de Europa. Será el próximo miércoles 29 de junio de 21 a 23h.