Vuelve el MUD. El Festival Músiques Disperses celebrará su XV edición en 2022 en varios escenarios de la ciudad de Lleida del 17 al 19 de marzo.

Esta cita, pionera con el neo-folk en directo en España, afronta una nueva etapa con el leridano Arnau Sabaté como director artístico y bajo el lema "open minded folk".

En el cartel, FERRAN PALAU presentando Joia, Juli Bustamante y Clara Viñals, Kit Sebastian, Tarta Relena, Joanne Robertson, Xavier Baró, Jon Collin, Arnau Obiols, Verde Prato, Dofí Malalt, Ubaldo y Death Is Not The End (Luke Owen).

MUD 2022: nuevos escenarios en Lleida Como novedad, este año se incluyen escenarios emblemáticos de la ciudad más allá del clásico Café del Teatre. Se incorporan espacios singulares como la Panera, la Iglesia de San Martín o el Depósito del Pla de l’aigua, que ponen en valor el casco antiguo de la ciudad como eje vertebrador de la cultura en la ciudad. También se incorporan el Teatro de l’Escorxador y la tienda-cervecería Grans Records. Destacan además la paridad de género en la programación y la apuesta por el talento leridano (Dofí Malalt, Clara Viñals, Xavier Baró). Como puntos fuertes del cartel encontramos a Ferran Palau presentando su exclusivo show Joia y los primeros conciertos en nuestro país de Kit Sebastian y Death is Not The End.