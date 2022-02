ELABORACIÓ:

1. Netegeu la llebre, disposeu de la llebre sense la pell peluda. Buideu la llebre i reserveu: el cor, els ronyons, el fetge i els pulmons. Conserveu i reserveu tota la sang que contingui la llebre i reserveu-la en una tassa mesclant-la amb 3 gotes de vinagre.



2. Prepareu el triturat*, tritureu ben fins als ingredients de la llista, la pasta obtinguda poseu-la en un recipient ample, tapeu-lo i reserveu-lo a la nevera



3. Talleu el cos de la llebre en 16 talls, ben amaniu-los amb sal, pebre i el ginebró picat. Cada tall amanit emboliqueu-lo amb un parell de làmines fines de cansalada grassa, i per sobre emboliqueu-los de nou amb la mantellina, heu de crear 16 paquets de llebre, amanida i protegida amb la cansalada i la mantellina.



4. Preneu una cassola gran, de les de ferro colat (una cocotte) i poseu-hi al fons, ben mesclat la pastanaga i la ceba picada, els grans d'all, els claus d'olor, les escalunyes enteres i pelades i el buquet vegetal. Poseu-hi a la cassola les 3 ampolles de vi "prèviament escalfat i flamejat per llevar-ne l'acidesa" incorporeu-lo a la cassola amb un xic de sal i pebre molt prudent i col·loqueu-hi, ben barrejat els 16 paquets de llebre que heu preparat al punt núm. 3.



5. Poseu la cassola al foc mitjà només fins a arrencar el bull. Tapeu la cassola i poseu-la al forn calent a 150°. La cocció ha de ser llarga i molt lenta, amb la cassola tapada, durant 6 hores (El vi no ha de bullir, sinó fer petites bombolles) controleu la cocció per si cal baixar la potència del forn.



6. Després de 6 hores de cocció, retireu la cassola del forn. Reserveu en una altra cassola les escalunyes cuinades i enteres, els grans d'all i els trossos de llebre desossant-los completament. Quan tot sigui fred, piqueu a ganivet, les escalunyes, els alls i la carn desossada de la llebre, mescleu-ho delicadament per obtenir una farsa picada rústica i unida i reserveu-ho.



7. Preneu tot el suc i vegetals de la cocció i coleu-los molt ben espremuts, refredeu el suc colat i retireu la capa de greix de la cocció que surarà a la supercie.



8. Preneu el recipient ample de la nevera on hi heu guardat la picada i mescleu-la molt bé amb tot el suc de la cocció colat, fred i desgreixat del punt núm. 7. Poseu aquesta mescla a coure en una cassola, a foc molt lent, lentíssim, durant 1 hora. Coleu-lo de nou, ben espremut, i torneu-lo a posar a coure, molt i molt lent durant 15 minuts més, escumant les impureses que surin a la superfície de la salsa. Reserveu 400 g de la salsa obtinguda, a part per elaborar la salsa final.



9. La resta de salsa afegiu-la delicadament a la cassola on hi teniu reservat el picat de les escalunyes, els alls i la carn desossada, mescleu-ho molt bé i reserveu-ho en fred fins al moment de servir el plat.