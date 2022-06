21:40

El tall més bo per cuinar-lo serien les espatlletes, i els tomàquets xerri millor pelar-los: o bé fer-los una creu i escaldar-los o bé posar-los directament, però havent fet la creu.

El repàs setmanal dels productes de mercat hem començat per la fruita i per la incorporació de la nectarina de Lleida, que hem sabut que les nectarines són una mutació natural del préssec segons ens ha explicat Elisabet Carvajal, la portaveu dels majoristes de Mercabarna. De fruita també hi ha a mercat peres de Sant Joan i cireres. Tomàquets xerri, mongeta tendra, patata nova, carabassó i flor de carabassó. De carn destaca la vedella i el conill d'ulls negres i del peix, sardines, musclos, sèpia i calamar.

Amb tots aquests productes, la xef Carme Ruscalleda ens proposa les següents receptes començant per un Rosetó d'estiu amb patata, pastanaga, mongeta tendre i una ceba tendra. Amb la vedella la xef ens indica com fer un carpaccio de vedella de parts més humils, com el rodó de la cuixa o l'espatlla. I avui que els tomàquets xerri són en un moment òptim, Carme Ruscalleda ens dona les instruccions per cuinar un Conill fet a octaus amb tomàquets xerris, amb un truc, posar-hi una mica de greix de porc. El cuinarem al forn 30 minuts, hi afegirem una copa de vi ranci o de xerès dolç, i mig quilo de tomàquets madurs ratllats. Els xerris pelar-los abans i per acabar la recepta afegir-hi 3 olives verdes i 3 negres i una mica d'alfàbrega per perfumar. El tall més bo seria amb les espatlletes del conill. Per la Revetlla la Carme també ens proposa sardines escabetxades amb musclos "un plat per triomfar a la Revetlla".