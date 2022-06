25:05

Peres de Sant Joan, figa flor o cireres, són les fruites destacades avui per Elisabet Carvajal, portaveu dels majoristes de Mercabarna. D'hortalisses, patata i pastanaga nova, carabassó, ceba tendra i la flor de carabassó. De carn destaca el porc Duroc, i aquesta setmana hi ha molt peix, sonso, llorito, tonyina, musclos...



Amb tanta fruita, la xef Ruscalleda ens planteja de fer fruita confitada i animar-nos a fer la coca de Sant Joan. Com que comença la temporada de figues, Carme Ruscalleda ens proposa de menjar-les amb foie gras i menjar crues les flors de carabassó, de textura agradable que es poden menjar... farcides de carabassó. La Carme fa una defensa de menjar cru, les flors del carabassó o l'enciam. Ruscalleda també ens indica com cuinar amb la millor cocció el porc Duroc. I parla dels sonsos i dels lloritos que és un peix molt delicat que es menja l'escama.