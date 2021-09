Programación de la UNED en Radio 3 del 10 al 19 de septiembre de 2021

05:00

Trabajo Social COVID19 y trabajo social: perspectivas desde New Mexico Antonio López Peláez, catedrático Trabajo Social UNED; Héctor Luis Díaz, catedrático de Trabajo Social y director de la School of Social Work New Mexico State University, EE.UU. Participación Pública y sociedad civil. Calidad y Cantidad en la participación Marta Lora-Tamayo Vallvé, catedrática Derecho Administrativo (UNED); Ramiro Viñuales Ferreiro, coordinador Fundación Salvador Soler.