"Hemos perdido una oportunidad de oro de bajar las ratios"

Iniciamos el nuevo curso, la cuarta temporada de Por tres razones, en el instituto público IES Las Musas, situado en el barrio de San Blas, en Madrid.

Desde el centro de este barrio obrero nos preguntamos qué va a pasar y cómo se va a afrontar el nuevo curso ante un panorama en el que el coronavirus sigue presente, aunque el profesorado y parte del alumnado estén ya vacunados.

Las medidas de seguridad en las aulas se mantienen, aunque no se mantengan ni las ratios más bajas ni todo el personal extra. Vuelven los 25 alumnos por aula en Infantil y 30 en Primaria, ratios establecidas por los ministerios de Sanidad y Educación.

Isabel Pescador es una de las profesoras que se acaba de incorporar al instituto. "Me he encontrado con un lugar del sigloo XXI". Reflexiona sobre los puntos a mejorar de los docentes, en general; "Hay demasiados contenidos y nos ocupamos menos de la condición humana".

"Este año me da más pena que miedo"

Álvaro García Coronado es padre de una alumna de 2º de la ESO y Begoña Ballesteros, madre de dos alumnas de la ESO y Bachillerato. Los dos reflexionan sobre los buenos resultados académicos obtenidos con las ratios más bajas y sobre la inseguridad que les transmite volver reunir a todos los alumnos en la misma clase. "Me da pena que se haya perdido la oportunidad que brindó el covid de reducir las ratios".

Los estudiantes también nos explican cómo afrontan el nuevo curso. Alejandra Castellanos va a cursar 2º de Bachillerato: "Se nos criminaliza de tener la culpa de todo y no todos somos iguales". Daniel Doleschal, alumno de 4º de la ESO: "Aún no estoy vacunado pero no tengo miedo. El año pasado apenas hubo contagios".