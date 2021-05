Comienza la 29ª edición del ciclo 'Solistas del Siglo XXI'

Un año más el ciclo Solistas del Siglo XXI suena en Radio Clásica. Después de la adaptación acometida en su edición anterior frente a la crisis sanitaria, en la que se pudo disfrutar de una reposición de las mejores actuaciones de los últimos años, los jóvenes intérpretes de la Escuela Reina Sofía ya están preparados para comenzar esta 29ª edición.

El ciclo tendrá lugar todos los sábamos desde el 22 de mayo hasta al 12 de junio, y se podrá escuchar en el Auditorio Sony de la Escuela Reina Sofía, con entrada libre hasta completar aforo, y en directo en el programa Los conciertos de Radio Clásica.

29ª edición del ciclo 'Solistas del siglo XXI' rne

La inauguración correrá a cargo de las chelistas Eva Arderíus y Zuzanna Sosnowska acompañadas por Miguel Ángel Ortega al piano. Este concierto abarca obras que van desde el Barroco, con el genio de Johann Sebastian Bach, y del impetuoso Ludwig van Beethoven, pasando por el Romanticismo de Robert Schumann, para finalizar con dos compositores del siglo XX: el etnomusicólogo y compositor Zoltán Kodály, y el prolífico compositor y director de orquesta soviético Yuri Shaporin. Consulta el programa aquí.

01h 22 min Los conciertos de Radio Clásica - Solistas del Siglo XXI (XXVIII edición) - 22/05/21 - escuchar ahora

En su segunda sesión, el 29 de mayo, se presentará por primera vez en el Auditorio Sony la obra de Francisco Coll Three pieces (2020) for piano (after Turia)* de la mano de Juan Barahona. Esta obra, encargo de Paloma O’Shea para la Escuela Superior de Música Reina Sofía, dentro del proyecto Música para una Escuela ya había sido estrenada en el Auditorio Nacional el pasado 17 de marzo en una actuación de dicho pianista dentro del ciclo La Generación Ascendente. Consulta el programa aquí.

Este día también se podrán disfrutar piezas de Samperio, Turina y Cassadó bajo las interpretaciones de varios alumnos de cuerda y piano de la Escuela, así como del Trío Mozart de Deloitte. Una velada en clave nacional con obras de compositores del siglo XX y XXI.

01h 59 min Los conciertos de Radio Clásica - Ciclo: Solistas del Siglo XXI (XXVIII edición) - 29/05/21 - escuchar ahora

Una semana después, el 5 de junio, el ciclo albergará un recital de piano virtuosístico con tintes románticos y expresionistas, a cargo de Izem Gürer y Tomás Alegre, estudiantes del querido y recordado profesor Dmitri Bashkirov. Consulta el programa aquí.

Y para finalizar el ciclo, el sábado 12 de junio, Solistas del Siglo XXI tendrá como protagonistas a muchos de nuestros futuros artistas en los quintetos de vientos Globo Ensemble, Grupo Esferas de Banco Activo Universal, Grupo Cosan y a los alumnos Ana Ferraz y Willmer Torres. Una mezcla de géneros y estilos que harán disfrutar al público asistente de la música de cámara americana del siglo XX (Desde Brasil, las composiciones de Heitor Villalobos y Júlio Medaglia, pero también las del compositor colombiano Luis Antonio Escobar, conocido por sus Bambuquerías. De la musicalidad de Cuba y el jazz tendremos a Paquito D’Rivera. Las músicas americanas del norte estarán abanderadas por el prodigioso Samuel Barber y por el matemático, físico y compositor Elliot Carter). Consulta el programa aquí.

Los conciertos de Radio Clásica se emiten todos los sábado a partir de las 12 h (CET), con Laura Prieto.