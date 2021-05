En Directe a Ràdio 4 - Ferran Miralles "Som a la cua de l'Estat i d'Europa en renovables"

Lorena Amo entrevista al director general de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat, Ferran Miralles, amb relació a la implantació de Parcs Eòlics a Catalunya. Miralles ha explicat que Catalunya és a la cua de l’Estat espanyol i d’Europa en la implantació d'energia renovables i que "de sostre en sostre" no arribarem al 50% proposat pel 2030. Miralles ha explicat que des de fa deu anys no hi havia ni empresaris, ni cooperatives disposats a posar plantes solars, perquè el retorn econòmic no és immediat.

La Ponència Ambiental ha rebutjat el 42% dels projectes Amb el canvi de normativa, ha dit Miralles, s'ha produït un boom de projectes de parcs eòlics: "S'han tramitat prop de 350 projectes, tenim una allau de gent disposada a fer inversions en energia eòlica i en energia solar". El director general de Polítiques Ambientals ha explicat que s'han posat les bases perquè hi hagi les inversions el que no significa que no tots aquests projectes tenen cabuda al territori: "HI ha el planejament territorial, l'urbanístic, requeriments ambientals, impactes paisatgístics, béns culturals, etc. La ponència ambiental ha acordat que el 42% dels projectes presentats no han passat el primer filtre".