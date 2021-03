Marc Cucurella: "Soy muy ambicioso y aspiro a ganar títulos"

El jugador de la Selección Española sub 21 y del Getafe, Marc Cucurella, ha pasado por la antena de Radio Nacional en Radiogaceta de los deportes, a pocas horas de que el conjunto de Luis de la Fuente se juegue el pase a cuartos de final del Europeo de la categoría que se está disputando en Eslovenia y Hungría.

Un empate sería suficiente para que España alcanzase la siguiente ronda, aunque Cucurella ha asegurado que “nosotros lo que queremos es ganar y dejar sellado el pase lo antes posible. Y si es con una victoria, mejor”.

Sobre la forma de afrontar el encuentro, el carrilero catalán ha señalado que “nuestra seña de identidad es jugar con personalidad, como nosotros sabemos, y jugando así las ocasiones llegarán seguro”.

La temporada de Cucurella no está pasando desapercibida en nuestro fútbol, entrando incluso en algunas quinielas que lo situaban en la selección absoluta. Sobre ello, ha dicho que “sería un premio, aunque hay muy buenos jugadores y mucha competencia. Además, me hace ilusión revalidar el título con la sub 21”.