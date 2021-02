El passat 15 de desembre, la darrera modificació de la llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista va incloure la Síndrome d’Alienació Parental com a forma de violència envers les dones.

Aquesta suposada síndrome, que no està considerada com a una malaltia per la OMS, té el seu origen als Estats Units i consisteix en que un dels dos progenitors és considerat com a progenitor “alienant” o, el que és el mateix, es considera que implanta idees negatives sobre l’altre progenitor en l’infant que tots dos tenen en comú i el manipula per tenir-lo al seu favor.

Des de l’any 2013, a Espanya està proliferant el diagnòstic del SAP en casos de disputes per custòdies de menors en que els pares han estat prèviament acusats d’abusar o maltractar dels seus fills. Aquests casos sovint acaben amb la mare acusada de manipuladora dels fills i els menors sota la guarda i custòdia del pare, presumpte maltractador i abusador.

A més, per dirimir els casos de custòdies on es diagnostica SAP, intervé un coordinador parental, figura també molt polèmica, perquè no té un marc regulatori i no es pot alegar res contra els seus informes. El poder del coordinador parental és tal que les seves decisions poden prevaldre per sobre de sentències judicials en ferm.