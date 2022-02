Ha començat la votació final per escollir el millor Disc del 2020 cantat en català entre els 10 finalistes. El disc més votat a partir del dilluns 15 de febrer i fins el 28 de febrer rebrà el premi que l'acredita com l'àlbum més destacat de la temporada segons els oients de Ràdio 4.

Els finalistes són: 31 Fam per “Walhalla vol. 1”, Blaumut per "0001", Buhos per "El dia de la victòria", Els Amics de les Arts per "El senyal que esperaves", Gemma Humet per “Màtria”, Miki Nuñez per "Iceberg", Segonamà per "Erial", Stay Homas per "'Agua", The Tyets per “El pipeig i Txarango per “De vent i ales”.

El seguiment del premi el fa Joan Arenyes al programa "Catalunya Exprés Magazine" , els diumenges de 17 a 20h de la tarda.

Vota el 'Disc Catala de l'any 2020 / Fase final

El premi “Disc Català de l’Any” és el reconeixement més antic i prestigiós de la música pop i rock feta a casa nostra des del 1979. Alguns dels seus guardonats han estat Lluís Llach, Joan Manel Serrat, Quimi Portet, Sau o Antònia Font. L'última edició la va guanyar Porto Bello amb el disc 'L'ull de la Tempesta'.