Rototom Sunsplah 2012, días de radio y reggae

El festival más importante de reggae de Europa llegó para quedarse en 2010. Ha ido medrando como un coloso y puliendo aquellos defectos que pudieran achacársele. Quizás ocurra con el cartel lo que sucede con la Selección Española de Fútbol cada uno tiene una alineación.

Opiniones aparte, esta cita camina en paralelo a la eclosión imparable de un género que irradia esperanza: el reggae y sus múltiples ramificaciones.

Actividades paralelas Y no es un tópico, porque en Rototom podemos encontrar musicalmente afluentes de todo tipo en sus diversas áreas: SKA, Dancehall, Dub, etc… Además, a lo largo de todo el día podemos conocer la actualidad más candente en el Foro Social, documentarnos con charlas y proyecciones en la Reggae University, aprender los secretos de la comida y/o de la danza africanas, comprarnos un amuleto etíope o conocer las actividades de variadas asociaciones que aquí tienen representación.

Siete días de conciertos Y claro, Radio Nacional tenía que estar aquí para contarlo. Radio 3, con su clara vocación de aprender y divulgar, llegó a este universo inimitable con el firme objetivo de dar rendida cuenta de lo que aquí se cocinaba con especial sazón. Consol Sáenz (El gran quilombo) se quedó, no en vano, con ganas de más porque este festival engancha a la primera. Siete días de grandes conciertos y una experiencia humana de las que te hace mantener una perenne sonrisa en el semblante.

El Rototom en Radio 3 Radio 3 eligió dos de los días principales para emitir cinco horas en directo la segunda y la tercera jornada. Atrás había quedado una inolvidable jornada inicial en la que habíamos comprobado que Derrick Morgan es como los vinos, amén de un auténtico caballero. El Ska le debe tanto que no creo que se lo cobre jamás, ni falta que le hace, su sonrisa evidenciaba que disfrutó como nunca haciéndonos gozar como siempre. Luego llegó una de los momentos más inolvidables del Festival: Beres Hammond llenaba de seda el Main Stage con sus himnos, hits y demás joyas. Demasiado alto dejó el pabellón para unos legendarios Sly&Robbie que adolecieron de falta de fuelle (ver para creer), salvados por la genialidad de un inspirado Bitty Mclean. La dinastía Morgan, encabezada por Gramps y Peetah, proclamaron que “The Return” va a ser el espaldarazo para una trayectoria en la que han coqueteado con muchos estilos como el Rock sin desmerecer.